A 2010-es évek áttörést hoztak a nemzetpolitikában

Azóta a magyarságot sikerült annyira megerősíteni, hogy bármilyen nehezebb időszakot át tudjon vészelni – jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár Tusnádfürdőn.

Nemzetpolitikai szempontból a tízes évek alapvető áttörést jelentettek, a magyarságot sikerült annyira megerősíteni, hogy bármilyen nehezebb időszakot át tudjon vészelni – állapította meg Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megnyitóján.

Az államtitkár szerint

a Tusványosként ismertté vált táborban az elmúlt három évtizedben olyan iránymutató gondolatok születtek, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a mai magyar nemzetpolitika.

Példaként a státustörvényt, az oktatási-nevelési támogatás és a külhoni magyarságért viselt felelősséget magába foglaló új alaptörvényt említette.

Az identitás megerősítése, a családok támogatása

Felidézte: a státustörvényt elfogadó első Orbán-kormány idején érezhette először a határon túli magyarság azt, hogy a magyar kormány nemzetben gondolkozik, majd a 2010-től kezdődően következett be az a fordulat, amely lehetővé tette a nemzetpolitikai keretrendszer kiépítését, 2014-től pedig a nemzetpolitikai a szülőföldön boldogulás irányába fordult.

2018-2022 között a nemzetpolitikai alapcélkitűzések: az identitása erősítése, a családok támogatása és a versenyképesség erősítése az egész Kárpát-medencében, ami a magyar közösségek, vállalkozások, a magyar emberek, és a társadalom gazdasági megerősítését jelenti – magyarázta Potápi Árpád János.

A politikus hozzátette: a kormány a magyarság megerősítésén túl a közép-európai népek összefogásában és a térség megerősödésében gondolkozik.

„Számunkra legalább annyira fontos a magyar nemzet megerősödésén túl, hogy erős román nemzetről, erős szlovák nemzetről, erős szerb, horvát, cseh és lengyel nemzetről is tudjunk beszélni” – jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Németh Zsolt: a nemzeti összetartozás érzése kimeríthetetlen erőforrás

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem alapítóinak egyikeként Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kijelentette: harminc éves a szabadság iránt elkötelezett emberek összefogásán alapuló rendszerváltozás, a magyar nemzetpolitika, az utóbbi években termőre fordult közép-európai építkezés, és Európa újraegyesítésének folyamata.

Úgy értékelte:

a nemzeti összetartozás érzése ma sokkal erősebben összeköti a Kárpát-medencei magyarokat, mint korábban bármikor, és ez egy kimeríthetetlen erőforrás a magyar kormánypolitika számára.

Közép-Európa képes ma már közösen fellépni azzal a föderalizmusnak nevezett agresszív utópizmussal szemben, amelyet Európa-szerte hirdetnek és amelynek a célja a nemzeti identitások ledarálása, a nemzeti szuverenitások feloldása, és Európa keresztény gyökereinek az aláásása – állapította meg a külügyi bizottság elnöke, hozzátéve, hogy a magyar kormány elkötelezett Európa újraegyesülése mellett, de a nemzetek Európájában gondolkodik.

Mely alapértékek hívták életre Tusványost?

A Tusványos másik alapítójaként Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke azokról az értékekről beszélt, amelyek a harmincadik kiadásához érkezett szabadegyetem ötletgazdáit vezérelték. Ezek között a kommunizmus örökségével történő szembenézést, a demokrácia, pluralizmus, jogállam, szabadság értékeit, a közösségi autonómiák eszméjét, a román-magyar politikai párbeszéd szorgalmazását, Európa alakítását, a magyar közösségek gazdasági megerősítését és a nemzetpolitikát említette.

Németh Szilárd: biztonság nélkül az európai élet fenntarthatatlan

A migráció biztonsági kockázat, és biztonság nélkül Európa és az egyes nemzetek elvesznek – mutatott rá Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán újságíróknak nyilatkozva Tusnádfürdőn. A parlamenti államtitkár Tusnádfürdőn kifejtette:

biztonság nélkül az európai jólét, az európai béke, a nemzetek léte fenntarthatatlan, és ezt a biztonságot most leginkább a migráció fenyegeti.

Hozzátette: ezt már 2015-ben megtapasztalhatták, amikor szinte soha nem látott tömegben érkeztek Európába a migránsok.

Németh Szilárd úgy látta: ezzel a migrációs nyomással még sokáig kell foglalkozni, azok az okok, amelyek a migrációs folyamatokat gerjesztik Afrikában, Ázsiában nem szűntek meg, s Európa, illetve a nyugati világ képtelen volt segíteni ennek felszámolásában – fűzte hozzá.

Megjegyezte:

Magyarország a segítségnyújtásban élen jár, a Hungary Helps programon keresztül kórházakat építenek, iskolákat hoznak rendbe, közösségeket támogatnak, az emberek helyben maradását támogatandó.

Németh Szilárd kiemelte: azok a brüsszeli és egyéb bürokraták, akiket a májusi EP-választásokon az emberek elzavartak, továbbra is erőltetik a kötelező kvóta alkalmazását, az a céljuk, hogy Európába korlátlanul érkezzenek a migránsok. A miniszterhelyettes rámutatott: ezzel szemben a magyar kormány azt képviseli, hogy Európa határait, ahogy az európai dokumentumok is rögzítik, meg kell védeni. Ennek Magyarország teljes mértékben eleget is tett, az Országgyűlés 2015-ben olyan döntéseket hozott, amellyel a magyar határok védhetők, és azóta nem is érkezik hozzánk számottevő migráns.

Kitért arra is, hogy

a Gyurcsány-kormány idején 18 ezer katonát eresztettek szélnek, és 17 tartalékos katonája volt az országnak 2010-ben. Ma ott tartanak, hogy ez a 18 ezer katona visszatért a honvédséghez és nyolc és félezer önkéntes tartalékos katona van.

Hozzátette: a magyar kormány megbecsüli és tiszteli a katonákat, megfelelő anyagi körülményeket szeretnének nekik biztosítani. Ezért hajtották végre az 50 százalékos béremelést is, amelyet 2020-ban újabb emelés követ. Jelezte: ősszel dönt a kormány és a parlament azokról a szabályokról, amelyek alapján ez végrehajtható lesz. Egy új elemet is szeretnének bevezetni, az önkéntes tartalékosok szolgálati díját, ezáltal komplex életpálya-modellt hoznak létre – jelezte.

Az a cél, hogy a magyar katonák a fegyveres szolgálatot a lehető legmagasabb színvonalon és megfelelő körülmények mellett láthassák el – közölte Németh Szilárd, aki azt mondta: a térség legütőképesebb, legmodernebb hadseregét szeretnék létrehozni.

Tusványoson 28 rendezvénysátorban mintegy 400 előadás, vitafórum és pódiumbeszélgetés várja a közösségük jövőjéért tenni akaró résztvevőket.