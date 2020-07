A baloldal szerint nem baj, ha lezsidóznak egy EP-képviselőt

Semmilyen következménye nem lesz az ellenzéki oldalon Nunkovics Tibor jobbikos országgyűlési képviselő zsidózásának, mivel a baloldalon mára teljesen elfogadott lett, hogy akkor probléma az antiszemitizmus, ha azt nem ők követik el – minderről Boros Bánk Levente beszélt a legújabb parlamenti, baloldali antiszemita botrány kapcsán.

A politológus az Origónak elmondta, világossá vált mára, hogy az antiszemitizmus csupán egy eszköz volt a baloldal részéről, hogy bizonyos politikai szereplőket megbélyegezzenek. Az elmúlt hónapokban egymást követték az antiszemita botrányok a baloldalon: László Imre DK-s polgármester Adolf Hitler politikáját dicsérte, míg Karácsony Gergely nem tartotta antiszemitizmusnak a zsidók listázását.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője az uniós hitelszerződésről szóló határozati javaslat vitájában, amikor arról beszélt, hogy korábban zsidó származású képviselők listázását kérte a Jobbik, akkor a Jobbik-frakció tagja, Nunkovics Tibor „teljesen egyértelmű szólást, illetve jelet tett”, majd felmutatott az emelvényen szónokló Deutsch Tamásra – ezt mondta a Jobbik újabb antiszemita botrányáról Soltész Miklós, a KDNP országgyűlési képviselője az Origónak. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról is beszélt, hogy Nunkovics először az orrára mutatott, majd pedig Deutsch felé mutatott, és azt mondta, hogy te is az vagy.

Soltész Miklós elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és azt különösen furcsának tartja, hogy az érintett jobbikos képviselő később azzal a magyarázattal próbált védekezi, hogy csak azt akarta mutatni Deutsch Tamásnak, hogy púderes az orra. Az elnöklő Latorcai János súlyosnak nevezte a jobbikos képviselő ügyét, amelyet szerinte a Ház meg fog vizsgálni.

Akkor probléma az antiszemitizmus az ellenzéki oldalon, ha azt nem ők követik el – így reagált Nunkovics Tibor ellenzéki képviselő legújabb antiszemita botrányára Boros Bánk Levente. A Médianéző Központ igazgatója szerint teljesen egyértelmű a kettős mérce a baloldalon az antiszemita botrányokkal kapcsolatban, mivel László Imre Hitlert éltető, és Karácsony Gergelynek a zsidókat listázó kijelentésével kapcsolatban sem történt semmilyen komoly elhatárolódás és felháborodás. A rendszerváltás korszakától kezdve egészen a mai napig a baloldal egyik legfőbb fegyvere volt, hogy a velük egyet nem értőket antiszemitának és rasszistának bélyegezte, ezzel pedig be is biztosította magát, hogy ezen szereplőkkel nem is kell vitáznia.

Hiszen akit a baloldal az antiszemita címkével ellátott, azzal – mint politikailag elfogadhatatlannal – vitáznia sem szabad – tette hozzá.

Az, hogy mostanra a baloldal magatartása megváltozott az antiszemitizmust illetően, azt mutatja, hogy számukra csupán egy eszköz volt, hogy bizonyos politikai szereplőket megbélyegezzenek. Boros Bánk Levente szerint tehát egyértelműen kiderült, hogy a király meztelen, és teljesen más megítélés alá esik, ha valaki az ő oldalukról tesz vállalhatatlan kijelentést, vagy pedig a nemzeti oldalról.

Ráadásul éppen a baloldal vált az elmúlt években rendkívül szélsőségessé, amire a legjobb példa Niedermüller Péter azon kijelentése, amiben a fehér, keresztény heteroszexuális embereket bélyegezte meg, vagy éppen Karácsony Gergely azon bejegyzése, amikor nácinak nevezte az Erzsébet téri gyilkosság áldozataira emlékezőket.

Az elemző szerint Nunkovics mostani cselekedete azt mutatja, hogy a néppártosodás teljesen megbukott a Jobbikban, mára már maguk sem tudják azt, hogy egyes kérdésekben, mit gondoljanak.

A politológus nem számít arra, hogy a mostani esetnek bármilyen következménye lesz a baloldalon, minden bűnt megbocsátanak egymásnak, és fedezik is ezeket a kijelentéseket.

Borítókép: Nunkovics Tibor, a Jobbik parlamenti képviselője 2019. december 4-én