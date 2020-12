A bosznia-hercegovinai migránshelyzet súlyosságára hívták fel a figyelmet uniós biztosok

A bosznia-hercegovinai migránshelyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság kül- és biztonságpolitikai főképviselője, a testület bővítésért és szomszédságpolitikáért, valamint belügyekért felelős tagja hétfőn.

Josep Borrell, Várhelyi Olivér és Ylva Johansson közös sajtóközleményében rámutatott, azok után, hogy a helyi hatóságok szombaton bezáratták az ország északnyugati részében fekvő Lipa községben létrehozott ideiglenes menekülttábort, az országban tartózkodó több mint 3300 migránsnak nincs hozzáférése biztonságos lakhelyhez és alapvető szolgáltatásokhoz.

A biztosok sürgették a boszniai hatóságokat, hogy a probléma kezelése érdekében nyissák újra a túlterheltség miatt novemberben bezárt, Bihac megyei Bira községben épített központot és a Tuzla városhoz közeli befogadócentrumot. Felhívták a figyelmet, hogy az illetékes hatóságoknak mihamarább együtt kell működniük a migránsok alapvető szükségleteinek kielégítése érdekében, úgy hogy a helyi lakosság érdekeit is szem előtt tartják. Az Európai Bizottság ezen kívül a feszült helyzet kezeléséhez szükséges, további forrásokat különített el az ország számára. A biztosok emellett leszögezték: az EU továbbra is támogatja Bosznia-Hercegovinát a migráció kezelésében, ideértve a határellenőrzések megerősítését is.

Bosznia-Hercegovinába idén több mint 13 ezer migráns lépett be, de az országnak nincsen elég forrása, hogy megfelelő szállást és ellátást biztosítson számukra. Több befogadó központot is be kellett zárni – többek között a lipait is – az élhetetlen körülmények miatt. A migránsok főként Szerbiából érkeznek Boszniába, ahonnan Horvátországba, majd Szlovéniába, onnan pedig a nyugat-európai országokba szeretnének eljutni, mert a nyugat-balkáni államokat nem tekintik célországnak.