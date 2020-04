A honvédség kész arra, hogy részt vegyen a gazdaság újjáélesztésében

A Magyar Honvédség (MH) munkahelyteremtéssel, haderejének modernizálásával készen áll arra, hogy részt vegyen a gazdaság újjáélesztését szolgáló gazdaságvédelmi akciótervben – mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Tolna megyei Pincehelyen.

Németh Szilárd a pincehelyi ideiglenes Kapos-híd beemelését követő sajtótájékoztatón hozzátette: a honvédség bizonyította, hogy az emberek számíthatnak rájuk a veszélyhelyzetben.

Az MH teljes képességével végzi a határvédelmet, a humanitárius folyosók fenntartását, a járőrözéseket, az eszközök, lélegeztetőgépek őrzésvédelmét, irányítja 51 kórházban a készletgazdálkodást

– mondta.

Megjegyezte: az MH vegyvédelmi katonái a területi tartalékos erőkkel kiegészülve több száz idősotthonban végeznek fertőtlenítést.

„Az ország eddig egyetlen gócpontjában, a fővárosi, Pesti úti idősek otthonában a húsvét utáni héten megtörtént a fertőtlenítés”

– emlékeztetett.

Az államtitkár közölte, a pincehelyi ideiglenes híd, amelyet az MH szentesi, 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede emelt a helyére, naponta 4000 gépjármű és 6000 ember életét teszi környezetbaráttá, komfortossá.

Úgy fogalmazott: a híd beemelésével a műszaki ezred katonái is bizonyították, hogy az ország gazdasági újjáélesztésében is lehet rájuk számítani. Szólt arról is, hogy a válsághelyzetben sokan veszíthetik el munkájukat, a Magyar Honvédség rájuk is számít.

Korom Ferenc vezérezredes, az MH parancsnoka elmondta: a hídépítés az MH olyan projektje, amely a honvédség alaprendeltetésén túl a magyar emberek biztonságát és jólétét segíti.

A járványhelyzetben fontos, hogy minden eszköz és képesség, amely a honvédség rendelkezésére áll, a magyar emberek szolgálatába álljon

– jelentette ki.

Süli János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője többek között azt mondta, a híd kiváltása azt mutatja, hogy Magyarország példát tud mutatni mindenkinek a jó együttműködésből.

A 61-es úton, a Kapos felett átívelő hídon 2019 márciusa óta van 12 tonnás súlykorlátozás a híd statikai állapota miatt. A 40 tonna teherbírású, 36 méter hosszú, 10 méter széles, 29 tonnás ideiglenes hidat a műszaki ezred katonái drónos irányítással emelték a helyére. A hozzá vezető ideiglenes út várhatóan május végére készül el.