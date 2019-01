A Hungary Helps program V4-es szintre emelkedhet

Azbej Tristan hangsúlyozta: azzal, hogy Magyarország helyben segít, és migrációt megelőző programokat indít, a magyar lakosságot is mentesíti a migráció okozta biztonsági kockázatoktól, illetve társadalmi feszültségektől.

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár a Világgazdaságnak adott interjúban beszélt a frissen elfogadott programról szóló törvényt.

Kifejtette: az üldözött keresztényeket, és más, a migrációs válságövezetben élő csoportokat segítő magyar kormányzati program sok szempontból egyedülálló a világon, és valós humanitárius problémára reagál egy jól működő modellel. Ismertette, hogy januártól megalakul a Hungary Helps támogatásokat kezelő ügynöksége is, amely a program lebonyolításának szervezeti keretét adja, és a magyar közpénzen felül más nemzetközi, vagy éppen nemzeti támogatásokat is kezelni tud majd.

A globális, nemzetközi összefogáson alapuló segélyprogramok árnyoldalairól szólva az államtitkár hangsúlyozta: leegyszerűsítve a dolgokat, az ilyen multilaterális segélyprogramokban való részvétel nem jelent mást az azokban résztvevő országok számára, mint a tagdíjak befizetését, amelyet aztán a központokból elosztanak. „Csakhogy közben az összforrás akár harmada, sokszor 40 százaléka is adminisztratív költség címén elfolyhat” – mutatott rá Azbej Tristan, majd hozzátette:

a magyar kormányzat ehelyett a bilaterális alapú segélyezést, tehát a közreműködő nemzetközi ügynökség, hatóság beiktatása nélkül végzett támogatást részesíti előnyben.

A program perspektíváival kapcsolatban az államtitkár kijelentette: nem titkolt cél, hogy azt a visegrádi országok szintjére bővítsék. Ez a folyamat már elindult – habár még nem lehet tudni, hogy mikor valósulhat meg teljes értékűen. „Hogy a négy ország mikor írhat alá ennek kapcsán bármilyen megállapodást, arra nem tudok vállalást tenni. A program szempontjából a papíroknál fontosabbak a projektek, így készülünk most a ninivei fennsík keresztény közösségének támogatására, amely kapcsán meghívtam más visegrádi országokat is.

Még nem hivatalos, de ennek keretén belül jövő év első felében megvalósulhat az első V4-es segélyezési együttműködés”

– fogalmazott Azbej Tristan.

A politikus eloszlatta azt a félreértést is, mely szerint a Hungary Helps kizárólag keresztényeken segítene. „A magyar kormány a humanitárius elveknek megfelelően igyekszik minél több közösséget támogatni etnikai, vagy vallási megközelítéstől függetlenül. A Hungary Helps programon belül az üldözött keresztények megsegítése csupán egy feladat.”

A magyar segélyprogram létrehozását egyrészt az indokolta, hogy a kereszténység ma a világon a legüldözöttebb vallás, „a Föld 80 államában diszkriminálják valamilyen formában a keresztényeket. Ez nem politikai állítás, hanem tény: 2014-ben az összes vallási üldözött 80 százaléka keresztény volt, amely mutató azóta az Iszlám Állam és a Boko Haram terrorszervezetek visszaszorulásával némiképp javult, de még mindig 50 százalék környékén áll. Ez nagyjából 215 millió hívőt jelent” – jegyezte meg Azbej Tristan, majd így foglalt állás: „Szerintem a keresztény kulturális alapzaton szerveződő államoknak erkölcsi kötelességük kiállni az ügy mellett, de a nyugati országok többsége, ahogy a nemzetközi szervezetek se tették meg ezt.”

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy az üldözött keresztények helyben való megsegítése a magyar társadalom érdekeit is szolgálja. „Egész közösségek megmaradását segítjük Afrikában és a Közel-Keleten, ez pedig sokkal hatékonyabb módszer annál, minthogy ugyanezeket a közösségeket Európában próbáljuk meg integrálni. Ennek a költségeit mi inkább a helyi felzárkóztatásra szánjuk.

Azzal, hogy helyben segítünk, és migrációt megelőző programokat indítunk, Magyarország lakosságát mentesítjük a migráció okozta biztonsági kockázatoktól, illetve társadalmi feszültségektől.

December elején Etiópiában jártam, ahol a keresztények helyzete mellett az iszlám fenyegetését és az ott táborozó egymillió menekült körülményeit is igyekeztem felmérni annak kapcsán, hogy milyen segítséget tudunk odavinni a túlélésük érdekében, de azért is, hogy ne kelljenek útra Európa felé. A kereszténymentő program nem elhanyagolható értéke az is, hogy egy borzasztóan erős vallásdiplomáciai hálózat épült ki Magyarország körül” – mutatott rá a politikus.

