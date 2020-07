A jogállammal megy szembe a baloldal Nemzeti Konzultáció-gyűjtős akciója

Ha a nemzeti konzultációs kérdőíveket az érintetteken kívüli harmadik személy gyűjti be, az a demokratikus jogállami megoldással megy szembe – mondta szerdán reggel Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Hírközlési Hatóság vezetője a baloldali Hadházy Ákosnak és csapatának az akciójáról.

Aggályait fejezte ki a nemzeti konzultációs kérdőívek harmadik személy általi begyűjtése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke az M1-nek nyilatkozva. Péterfalvi Attila szerint

ha a kérdőíveket az érintetteken kívüli harmadik személy gyűjti be, az demokratikus jogállami megoldással megy szembe.

Egyes országgyűlési képviselők, ellenzéki pártok és akciócsoportok arra szólítják fel az embereket, hogy ne a kormánynak, hanem nekik küldjék el a kérdőíveket – mondta, megjegyezve, ezen felhívások nem tartalmazzák egyértelműen, hogy a továbbiakban hogyan kezelik a megszerzett adatokat.

Kifogásolta, hogy a kérdőíveken szereplő adatokat szimpatizánsi adatbázis építésére is fel tudják használni. Jelezte: személyes adatok esetén az unió adatvédelmi rendeletének szabályai alkalmazandók, amely a pártokra és az országgyűlési képviselőkre is vonatkozik.

Hadházy akciója körül egyébként is egyre több a furcsaság. Az Origo azt írja: kiderült, hogy évek óta bizalmi kapcsolatban van Hadházy Ákossal az az újságíró és felesége, akiknek pontosan ugyanabban a budapesti lakásban van bejelentett vállalkozásuk, ahol Hadházy alapítványának postacíme is van. Bár Hadházy Ákos alapítványának székhelye Szekszárdon, a saját lakásában van, a postafiókhoz tartozó cím ugyanakkor budapesti: a 7. kerületi Lövölde tér 2/a egy földszinti lakása. Ugyanaz, ahová két vállalkozást is bejegyeztek.

A nyilvános cégadatok szerint ugyanebben a földszinti lakásban van bejelentve a 24.hu újságírójának, Kovács-Angel Mariannának egyéni vállalkozása és férjének vállalkozása is.

Az alapítvány és az újságíró között a kapcsolódási pont a 24.hu munkatársának férje, Kovács Áron, aki szintén ezen a címen érhető el. Ő Hadházy alapítványának a kurátora – írja a portál.

A baloldali aktivisták lopják a konzultációs íveket

Az Origo szerint a baloldal retteg a Nemzeti Konzultációtól, attól, hogy az emberek határozott véleményt fogalmaznak meg, ezért is próbálják elvenni a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét.

A Nemzeti Konzultáció elleni támadás egyik vezére a radikális baloldali Hadházy Ákos. Ő és emberei arra akarják rávenni követőiket, hogy ne küldjék vissza a kérdőíveket, amiknek begyűjtéséért az utcára is kivonultak. Sőt,

egy szolnoki baloldali aktivistáról videó is készült, ahogy a postaládából ellopja a konzultációs ívet.

De Debrecenben és Mezőtúron is megpróbálták megakadályozni az ívek megsemmisítésével vagy éppen begyűjtésével, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket.

Már közel 400 ezren töltötték ki

Mindezek mellett a hétfő reggeli összesítés szerint eddig 396 ezren töltötték ki a Nemzeti Konzultációt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára hangsúlyozta:

Magyarország az egyik legeredményesebben védekező ország, ezért arra kell törekedni, hogy a vírust a határokon kívül tartsuk, ezért is döntött a kormány a beutazási korlátozásokról. Dömötör Csaba értetlenségének adott hangot, hogy a baloldal miért akarja megakadályozni, hogy az emberek elmondják a véleményüket az általuk támogatandó intézkedésekről.