A kormány fontosnak tartja, hogy az apákra is kellő figyelem jusson

A kormány elkötelezett amellett, hogy az apákra is kellő figyelem jusson – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, a Férfiak Klubja által kezdeményezett, Vállvetve apával című esemény egyik helyszínén.

Az apák napjához kapcsolódva rendezett program lényege, hogy az apák vigyék be gyerekeiket a munkahelyükre, így töltve velük minőségi időt, s megmutatva nekik a munkájukat.

Beneda Attila – a kezdeményezéshez csatlakozott Grantis Hungary Zrt. pénzügyi tanácsadócégnél – azt hangoztatta,

a kormány elkötelezett a családok erősítése mellett, és fontosnak tartja, hogy az apákra is kellő figyelem jusson, ennek érdekében 2010 óta az összes családtámogatási elem elérhető a számukra is, valamint a családvédelmi akciótervben is szerephez jutnak.