A legjobb nemzetközi középület lett a Magyar Zene Háza

A Liget Budapest Projekt részeként megépülő Magyar Zene Háza elnyerte „A legjobb nemzetközi középület” díjat az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanszakmai versenyen, az International Property Awardson. Az elismerést a hétfői londoni díjátadó gálán vette át Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között októberben nyerte el Európa legjobb középületének járó díjat, majd a kontinens legkiválóbbjaként a világ 10 régiójának kategóriagyőztesei között lett az első és nyerte el „A legjobb nemzetközi középület” díjat.

A Városliget Zrt. közleményében Gyorgyevics Benedek méltatta, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi és a Magyar Zene Háza idei díjával a Városligetben két olyan intézmény is épül, amelyet a világ legjobbjai között tart számon a szakma, és „erre minden magyar büszke lehet”.

Ez is visszaigazolja szerinte, hogy a Liget Budapest Projekt, Európa legnagyobb kulturális városfejlesztése nemcsak a Ligetre lesz pozitív hatással, hanem Budapest és Magyarország nemzetközi megítélését is új szintre emeli. „Sou Fujimoto épülete minden bizonnyal Budapest egyik új ikonikus épületévé válik” – tette hozzá, és megjegyezte, hogy a Magyar Zene Házának építése jó ütemben halad, a felszín felett a szerkezetépítés zajlik, míg az alsó szinteken már a szakipari munkákat végzik.

– jelentette ki Gyorgyevics Benedek.

Stuart Shield, az International Property Awards elnöke a közlemény szerint a Liget Budapest Projektet óriási lehetőségnek nevezte a magyar főváros számára, és emlékeztetett rá, hogy ma a világon ritka az ilyen nagyszabású kulturális városfejlesztés. Különösen a nemzetközi sztárépítészek alkotásai, így a most díjazott, Sou Fujimoto jegyezte Magyar Zene Háza és SANAA által tervezett Új Nemzeti Galéria irányíthatja az országra a figyelmet – emelte ki.

Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közvetlen közelében épül, a már elbontott, egykori Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10 000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 7000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így több ezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet is visszakapnak a parkhasználók – írták.

A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker a Városliget megújításában: az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete is lett az International Property Awards-on tavaly, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte.