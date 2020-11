A magyarok is közreműködnek a terroristák utáni hajszában

A szakszolgálatok és a rendőrség azonnal reagált a bécsi véres támadásra.

A nemzetközi együttműködés jegyében azonnal reagáltak a magyar szakszolgálatok és a rendvédelem speciális egységei a bécsi terrortámadás hírére – szögezte le a Magyar Nemzetnek Horváth József vezérőrnagy, biztonsági szakértő.

A Nemzetbiztonsági Hivatal (jogutódja az Alkotmányvédelmi Hivatal), illetve a Katonai Biztonsági Szolgálat (jogutódja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) volt műveleti főigazgató-helyettese kiemelte: a polgári és a katonai titkosszolgálatok nemcsak az Európai Unióban, hanem a NATO-ban is betöltött szerepünk miatt nemzetközi együttműködésre kötelezettek, kiemelten a terrorizmus elleni fellépésben.

„Az együttműködés nemcsak információcserében merül ki, hanem bizonyos úgymond azonnalos intézkedést is előírnak. Ilyen például az azonnali határzár, amit Csehország még a támadás éjszakáján be is jelentett, lezárták a cseh-osztrák határt. Az osztrákok is fokozott határellenőrzést vezettek be, míg magyar oldalon ezúttal erre nem volt szükség, mivel a pandémia miatt szeptember 1-től egyébként is fokozott ellenőrzés zajlik a határainkon, így az osztrák határszakaszon is. Az azonban ilyen rendkívüli helyzetben természetes, hogy a mélységi ellenőrzést is fokozzák az adott állam hatóságai” – fejtette ki Horváth József tábornok.

Hozzátette: az osztrák szakszolgálatok és rendőrök feltárják az elkövetői csoportot, amibe nem csak az egyébként támadása közben lelőtt terrorista értendő, hanem a terrortámadást támogató, ahhoz logisztikai, vagy éppen ideológiai támogatást nyújtók köre is. Kedd reggelre tucatnál is több letartóztatás történt az Iszlám Állam hívőinek tartott terroristák köréből.

Az osztrák hatóságokkal és titkosszolgálatokkal együttműködő külföldi társszolgálatok, így a magyarok feladata az, hogy megvizsgálják, a már letartóztatottak jártak-e korábban az országban, ha igen, mit tettek itt, például milyen előkészületeket tettek a bécsi terrortámadáshoz.

A lelőtt terrorista több társa is megszökhetett az osztrák hatóságok szerint, jelenleg is folyik a hajsza utánuk. Nem zárható ki, hogy máris külföldre, például Magyarországra szöktek. A külföldi társszolgálatok feladata például azt figyelni, hogy elsősorban a nagyvárosok radikális iszlamista köreiben, vagy éppen a békés iszlám közösségben nem bukkannak-e fel eddig soha nem látott idegenek.

Emlékeztetőül: az Iszlám Állam szíriai és iraki szétverése után többezer radikális terrorista érkezett Európába, ezek nagy része az adott főleg nyugat-európai ország állampolgára, akik hazatértek, ám nem kis számban vannak közöttük más nemzetiségű ISIS-terroristák is. Ugyanakkor a nyugat-európai országok egy részében a harmadik generációs, már ott született radikálisok okozzák a legnagyobb gondot a hatóságoknak, ám az újonnan migránsok között érkezők közül is kikerülnek terroristák. Legutóbb Franciaországban történt ez meg, ahol egy olyan csecsen migráns késelt, aki csak januárban kapott letelepedési engedélyt.