A bejelentést azt követően tették meg, hogy több minneapolisi intézmény, köztük a Minnesota Egyetem és a minneapolisi állami iskolák szervezete – megszakította a kapcsolatait a rendőrséggel.

A minneapolisi önkormányzat mégis feloszlatja a rendőrséget – jelentette be vasárnap Lisa Bender, a városi tanács elnöke. Bender, a baloldali többségű városi tanács több tagjával együtt egy minneapolisi parkban rendezett nagygyűlésen jelentette be a döntést. Mint mondta: „eltökéltek vagyunk abban, hogy véget vessünk városunk és a minneapolisi rendőrség mérgező viszonyának, véget vessünk az eddig ismert rendőri politikának és újrateremtsük a közbiztonság rendszerét”.

Bender bejelentése után Jacob Frey polgármester közleményt adott ki. Ebben leszögezte, hogy „fáradhatatlanul munkálkodik a mély, strukturális reformon és a rendőrség soraiban tapasztalható rendszerszerű rasszizmus megoldásán”, de nem támogatja a rendőrség feloszlatását.

A bejelentésről tudósító minneapolisi helyi televízió, a KARE 11 felidézte, hogy Jacob Frey háza előtt szombaton tüntetők jelentek meg, követelve a rendőrség finanszírozásának teljes megszüntetését és aztán a rendőrség feloszlatását is. Amikor Frey megjelent a háza előtt, kifütyülték.

A minneapolisi rendőrség nem kommentálta a városi tanács döntést. Vasárnap Paul DiGiacomo, a New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke azt nyilatkozta: bármely rendőrség finanszírozásának megvonása „recept a katasztrófára”. Hasonlóképen nyilatkozott vasárnap Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója is. Emlékeztetett arra, hogy New York város utcáit az elmúlt napokban elárasztották a vandálok, a gyújtogatók és a fosztogatók, s a város lakói rémületben éltek. Vajon ha nincsenek rendőrök, ki fékezné meg ezeket az erőszakos embereket? – fogalmazta kérdésbe az álláspontját a kormányzó.

Bill de Blasio, New York város demokrata párti polgármestere vasárnap bejelentette: csökkenti a rendőrség költségvetését, s az összeget a városban élő afroamerikaiak szociális helyzetének javítására fordítja. Hasonló döntést hozott pénteken Los Angeles szintén demokrata párti polgármestere, Eric Garcetti is, aki 250 millió dollárral csökkenti a rendőrség költségvetését, s a felszabaduló pénzt szintén a feketék és más kisebbségek helyzetének javítását szolgáló programokra fordítja.

Közben vasárnap Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora a Twitteren közzétett egy képet magáról, amint Washingtonban a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) aktivistáival menetel a tüntetők között. A milliárdos üzletember szájmaszkkal vonult a tüntetőkkel. Előző nap az apjáról tett közé egy fotót, amint az 1960-as években Detroit egyik elővárosában a polgári jogi mozgalom egyik felvonulásán vett részt. George Romney 1963 és 1969 között Michigan állam kormányzója volt.