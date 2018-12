A Nagycsaládosok Egyesülete kapta a Polgári Magyarországért díjat

A több mint 12 ezer családot tömörítő szervezet példamutató tevékenységének köszönhetően érdemelte ki az elismerést.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei – immár tizennegyedik alkalommal odaítélt – Polgári Magyarországért Díjat. A szervezet nevében Kardosné Gyurkó Katalin vette át az elismerést Mádl Dalmától, a Polgári Magyarországért Díj első díjazottjától és Balog Zoltántól, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) kuratóriumának elnökétől Budapesten, 2018. december 18-án. A díjazottat Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntötte. A kitüntetés egy plakettből és az adományozást igazoló oklevélből áll, a díjjal járó juttatás nettó 3 millió forint.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte: ahhoz, hogy az állam teljesíteni tudja eredendő funkcióját, mindenekelőtt a családokat kell védelmeznie és támogatnia. A nemzet és az állam sorsa a családok sorsában gyökerezik, a magyar állam legnagyobb erejét a magyar családok adják – tette hozzá.

A díjról A PMA 2005-ben hozta létre a polgári oldal életműdíjának is tekinthető Polgári Magyarországért Díjat. Az alapítvány minden évben egy olyan személynek vagy közösségnek adományozza az elismerést, aki, amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely adott közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget.

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, „akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma a 2018. évi Polgári Magyarországért Díjat a nagycsaládosok érdekeinek következetes képviseletéért és szolgálatáért, az élet és az anyaság tiszteletére való neveléséért, valamint a házasságért és a jövő generációjáért viselt példamutató felelősség erősítéséért a több mint 12.000 családot tömörítő Nagycsaládosok Országos Egyesületének ítélte oda.

