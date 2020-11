A székelyek ügye nem ért célba, de az aláírásgyűjtés folytatódhat

A petíció brüsszeli oldala továbbra is aktív, folyamatosan érkeznek a szignók.

Bár az utolsó nap jóval több mint tízezren álltak a székely petíció mellé, és két államban – Horvátországban és Litvániában – a szombat éjféli határidő előtt sikerült elérni a törvényben meghatározott limitet, a kezdeményezés mégsem lett érvényes és eredményes. Ennek az az oka, hogy a határidő lejártáig – Horvátország, Litvánia, Magyarország, Románia és Szlovákia után – további két országban kellet volna még összegyűjteni a kellő mennyiségű szignót. Ami Horvátországot illeti, ott valóságos csoda történt szombaton, mert a déli szomszédunktól az utolsó 24 órában több mint hétezer szignó futott be – ismerteti a Magyar Nemzet.

Éjfél után a székely petíció kampánycsapatának központjában Pesty László röviden értékelte az elvégzett munkát és az eredményt. A kampányfőnök kiemelte, hogy bár sokkal többet dolgoztak a siker eléréséért, mint tavasszal, amikor meglett az egymillió aláírás, de mivel ezúttal ismeretlen, nemzetközi téren kellett működniük, sok nem várt akadályba ütköztek.

Példaként említette, hogy bár a balti államokban nagyszámú orosz kisebbség él, ahol előzőleg könnyű sikerben is reménykedhettek, de a gyűjtés mégis csak Litvániában lett sikeres. Megismételte, amit már korábban is mondott: el sem tudjuk képzelni, hogy például Észtországban milyen félelemben élnek az oroszok – részletezi a portál.

„A vezetőiket annyira megfélemlítették, hogy nem merték megosztani a hozzájuk eljuttatott tartalmakat, kampányüzeneteket, a Signiteurope.com üzenetét. Féltek lépni, cselekedni. Tudtam, hogy diszkriminálják Észtországban az oroszokat, de azt nem gondoltam, hogy ennyire súlyos a helyzet, ami a mi munkánkat, kampányunkat is megnehezíti” – idézik Pesty László szavait.

Bár az aláírásgyűjtés második üteme szombaton éjfélkor véget ért, de egybehangzó információk szerint a kezdeményezés még sikerre vihető.

Arra számítanak, hogy Brüsszel újabb halasztást engedélyez, és az akció várhatóan február 7-ig folytatódhat, így a következő három hónapban a szükséges további két országban is el lehet érni a jogszabályban meghatározott limitet.

Erre utal az is, hogy ezúttal a központi oldalon a beérkező aláírások számlálója nem állt le – május 7-én, a gyűjtés első ütemének végén ez megtörtént –, és ebben a pillanatban is lehet támogatni a kezdeményezést. Sokan élnek is a lehetőséggel, így a szignók tovább gyűlnek. Ami biztos: az Írdalá.hu és Gerilla.hu csapata rövid szünetet tart a munkában, de arra készülnek, hogy a munkát a hozzájuk kapcsolódó segítőkkel, szimpatizánsokkal néhány nap pihenő után, újult erővel folytatják, és sikerre viszik az ügyet.