Acélgolyóval lőhették be a tévészékház ablakát

Egyelőre ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, miután hétfőre virradóra valaki rálőtt az MTVA-székházra.

Rongálás miatt indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozást ismeretlen tettes ellen, miután vasárnapról hétfőre virradó éjszaka az MTVA Kunigunda útjai központjának egyik ablakán belőtt valaki. A feljelentést az MTVA vezetése tette – olvasható a Magyar Idők cikkében.

A közszolgálati hírközlés ellen tiltakozó ellenzékiek közül néhányan megdobálták az épületet, ám a lapban közölt fotón látható lyuk nem dobálásból származik, hanem lövésnyom. Információik szerint igazságügyi ballisztikus szakértők vizsgálják, hogy mit és mivel lőhettek be az ablakon, az előzetes szakvélemény szerint vélhetően csúzliból kilőtt acélgolyó, esetleg anyacsavar üthette át az üveget, azonban annak kisebb a valószínűsége, hogy éles lőfegyverből érkező lövedék rongálta meg a nyílászárót.

Közben futótűzként terjed a legnagyobb közösségi portálon Kollár Attila rendőr zászlós vallomása arról, hogy miként csömörlött meg a rendszertől és hogy eldöntötte, felmond munkahelyén, a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK) – erről Facebook-oldalán írt egy posztban.

Felmondani azonban nem tudott, mivel berendelték a BRFK épületébe és kirúgták. „…Azt természetesen mondanom sem kell, hogy a Rendőr főkapitány ellehetetlenítette további munkám az ország bármely pontján mint rendőr…” – írja betűhűen Kollár Attila, hozzátéve: „…búcsút inthetek a hivatásomnak, ami talán nem is baj, csupán mint jelzés érték mondom el ezt is. Ezenkívül bírósági eljárás is kezdetét veszi ellenem amiért állítólag belső titkokat szivárogtattam ki…”

A fentiekkel mindössze egy gond van: nincs és soha nem volt Kollár Attila nevű hivatásos állományú rendőr a BRFK-n – áll a Magyar Idők cikkében, amely szerint a lap információit az Országos Rendőr-főkapitányságon is megerősítették, sőt azt is megtudták, az ország egyetlen rendőri szervénél sem szolgált soha Kollár Attila nevű hivatásos rendőr.

A Magyar Idők a történtekkel összefüggésben közli a Századvég felmérése alapján készült infografikát is, amelynek tanúsága szerint a válaszadók 85 százaléka nem tartja elfogadhatónak, hogy a közelmúltban tartott tüntetéseken a rendőrök elleni agresszió csakúgy előfordult, mint a gyújtogatás és a rongálás is.

