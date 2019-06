Adatvédelmi problémák lehetnek az ellenzéki előválasztással

A nyílt forráskódra való tekintettel a szavazási rendszer hitelessége elvben megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor egy rést már így is találtak a rendszeren.

Bármelyik budapesti lakos leadhatja szavazatát az előválasztáson, amely csütörtökön kezdődött és június 26-ig tart. A versengő résztvevők kölcsönösen visszalépést ígértek a győztesnek, de a Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő szerint Gyurcsány Ferenc pártja okozhat még meglepetést ezen a téren. Az előválasztás lebonyolítása adatkezelési szempontból komoly aggályokat vet föl.

Bárki részt vehet a tegnap elkezdődött ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztáson a voksoláson, aki budapesti lakcímkártyával rendelkezik, 2001. október 1. előtt született, továbbá elfogadja és aláírásával az ellenjegyzi, hogy az előválasztást kezdeményező civilek és pártok a választás lebonyolítása alatt tárolják és kezeljék személyes adatait.

Mivel nem egy párton belüli folyamatról van szó, mint az amerikai előválasztások esetében, ezért bárki szavazhat. Hallani is olyan szóbeszédet, hogy kormánypárti szimpatizánsok is részt vennének a voksoláson. Tehát az eredmény nem lesz teljesen hitelesnek tekinthető

– mondta a lapnak Farkas Örs politológus, hozzátéve: a rendszer ugyan befolyásolható, de véleménye szerint elsősorban ellenzékiek vesznek majd részt a folyamatban.

Sebezhető a rendszer

A megméretés szervezője a Civil Választási Bizottság (CVB), amelyet civil közösségek és ellenzéki pártok képviselői hoztak létre, és jelenleg 16 tagszervezete van. Az előválasztást a CVB a Magyarhang Nonprofit Kft. segítségével bonyolítja le, amely adatkezelőként és adatfeldolgozóként kezeli a szavazók személyes adatait.

A szervezet az előválasztás költségeinek fedezésére egy külön bankszámlát nyitott, kérve mindenkit, akinek fontos az ügy, hogy befizetésével támogassa annak lebonyolítását. A szervezők honlapja szerint az adatkezelés és feldolgozás 2019. június 26-ig, illetve az azt követő jogorvoslati időszak végéig, azaz legkésőbb 2019. július 1-jéig tart, és utána a begyűjtött és tárolt személyes adatokat megsemmisítik.

Az EP-választásnál is felmerült, hogy pártok vagy ügyek között mozgott volna egy nagyobb adatbázis, és hogy az nem csak Magyarországon volt elérhető. A mostani eljárás ezer sebből vérzik. Nincs az ellenzéknek ezen a téren tapasztalata, kapkodás volt az utóbbi időben, és a procedúra sincs rendesen kidolgozva. Nagy kockázatot vállal az ellenzék azzal, hogy az önkormányzati választások előtt debütál ez az új konstrukció – fogalmazott az esetleges veszélyekkel kapcsolatban Farkas Örs.

Az előválasztás keretében online, és személyesen, a kihelyezett pultoknál lehet voksolni. Az internetes szavazás online regisztrációhoz kötött, amit azonban rendkívül kevesen – mindössze 4326-an – végeztek el a megadott határidőig, ami a választókorú lakosság kevesebb mint fél százalékát jelenti.

A szervezők állítása szerint olyan szavazási rendszert alkalmaznak, amelynek hitelessége – a nyílt forráskód használata miatt – megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor egy rést már találtak a rendszeren, és még szerencse, hogy egy jószándékú programozó akadt rá a sebezhetőségre, aki értesítette az illetékeseket.

Szűrik az adatokat

Személyesen a főváros 15 pontján felállított sátraknál lehet szavazni, s erre június 20-án reggel kilenctől 26- án délig lesz lehetősége az érdeklődőknek.

Élő Norbert, a DK budapesti koordinációs tanácsának ügyvezető alelnöke a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta, hogy az aHang civil választási bizottságának tagjai a napi gyűjtés lezárultával elviszik a dobozban lévő aláírásokat egy 24 órában őrzött, online kamerával ellátott, lepecsételt helyiségbe.

Ismertetése szerint a Magyar György ügyvéd által elnökölt bizottságban a jelölteket indító négy ellenzéki párt mellett a Jobbik is részt vesz, az LMP pedig az elnöke lemondásáig képviseltette magát a grémiumban.

– Az aláírásgyűjtők közül mindenki önkéntes aktivista, nem kapnak fizetést. Egy érték- és titoktartási nyilatkozatot kell kitölteniük, és kapnak egy tájékoztató képzést az aláírásgyűjtésre és az adatkezelésre vonatkozóan – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogyan ellenőrzik, hogy egy személy nem szavaz esetleg többször, Élő Norbert azt válaszolta: a voksolók adatait számítógépen futtatják át, amely auto­matikusan kiszűri, ha valaki többször járulna az urnákhoz, azonban a gép nem visszakereshető módon tárolja az adatokat.

A három induló: Karácsony Gergely, akit az MSZP, a Párbeszéd és a Szolidaritás támogat, Kálmán Olga, akit a DK ajánl a választók figyelmébe és Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum jelöltje

Karácsony Gergely már le is adta szavazatát az Örs vezér terén tartott sajtótájékoztatója után. – Kálmán Olga programjának több elemét is jónak tartom, ám az én programom szolidárisabb és zöldebb – jelentette ki a lap kérdésére az MSZP–Párbeszéd jelöltje, aki azt is megerősítette, ha a DK támogatásával induló Kálmán vagy a Momentum jelöltje, Kerpel-Fronius Gábor nyer a 26-án záruló voksoláson, akkor semmiképpen nem indul ősszel a főpolgármesteri címért.

Az előválasztás veszteseinek kutya kötelessége támogatniuk a győztes jelöltet, s ezer százalékra tudom mondani, hogy én is így fogok tenni, amennyiben nem én kapok bizalmat – jelentette ki Karácsony.

A résztvevők hivatalosan mind vállalták, hogy amennyiben nem nyernek, visszalépnek a győztes javára. A kerületekben történő megállapodásokat befolyásolja majd, hogy ki adja a főpolgármester-jelöltet. Ezért még sok érdeksérelem várható az ellenzéki pártok között.

Látszik, hogy Gyurcsány Ferenc esetében az adott szónak nincs nagy ereje, ezért nem feltétlenül csak egy jelölt indul majd Tarlós István ellen a mostani előválasztáson részt vevő ellenzéki politikusok közül.

Elsősorban akkor fordulhat ez elő, ha nem Kálmán Olga nyeri a megmérettetést, amire azért van esély – hívta fel a figyelmet Farkas Örs. A szakértő szerint Karácsony Gergely és Kálmán Olga közül kerül majd ki a győztes, és minden bizonnyal többen voksolnak majd a második fordulóban, mint tették azt az elsőben.