Adóprést ígér a baloldal

Újabb részletek derültek ki a baloldal kormányprogramjából. Új adók kivetése és az adórendszer átalakítása következik abban az esetben, ha megnyerik a választásokat egy év múlva – fejtették ki a baloldali pártvezetők. Ingatlanadót, vagyonadót vezetnének be, de a tervek között szerepel a személyi jövedelemadó megemelése, a társasági adó átszabása és emelése is.

„A »progresszív« jövedelemadó bevezetése csak a kezdet lenne, azt követhetné a vagyonadó” – nyilatkozta az ATV-nek Fekete-Győr András azt követően, hogy a baloldali pártok kedden közös posztban álltak ki a közösségi oldalaikra. A Momentum elnöke részletekbe nem bocsátkozott, annyit említett, hogy a sort az ingatlanadóval kezdené, majd jöhetnének az emelések, átalakítások. A parlamenten kívüli balliberális párt vezetője nem árul zsákbamacskát, mivel 2018-as programjukból már kiolvasható volt, hogy

csökkentenék a két-, illetve háromgyerekeseknek nyújtott családi adókedvezményt.

A Momentum által favorizált két- vagy többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer szintén az egykori MSZP–SZDSZ-kormányok idején volt hatályban. A párt programja szerint a jelenleg egységes 15 százalékos szja-kulcs helyett a bruttó ötszázezer forint feletti fizetések esetén 25 százalékos lenne az adó mértéke – ismerteti a Magyar Nemzet.

„Az, aki tehetősebb, igenis többel hozzá fog járulni a közöshöz” – erősítette meg Szabó Tímea a többkulcsos adórendszer tervét. A Párbeszéd társelnöke által elmondottakat a szocialista Kunhalmi Ágnes is megismételte, aki méltányos közteherviselésről beszélt. Az ATV Híradójának Vadai Ágnes, DK-alelnök azt nyilatkozta; a társasági adó rendszerét is felülvizsgálnák. A milliárdos Gyurcsány Ferenc vezette párt képviselőjének állítása szerint ezzel tudnának elmozdulni az „oligarcharendszer” felszámolásának irányába. Jakab Péter, a Jobbik vezetője a kommunista diktatúrát idéző javaslatot szellőztetett meg, szerinte egyes nagyvállalkozókkal szemben a vagyonelkobzás jelenthet megoldást, melyet 99 százalékos rendkívüli különadó formájában kíván megvalósítani. Jakab nem tért ki arra, hogy mi történne azokkal, akik az általa oligarchának kikiáltott tulajdonosok üzemeiben dolgoznak.

Adóemelés mellett állt ki Szekeres Imre is. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok honvédelmi minisztere az iparűzési adó lefelezését sem tartja helyesnek, de a kormány által három százalékkal leszállított járulékkulcsot is visszaállítaná, ezzel növelve a jövedelmeket terhelő járulékterheket. A baloldal egyébként konzekvensen az adóemelés pártján áll, amellett, hogy kormányzásuk idején növelték többek között az áfát és a rezsidíjakat is, bukásuk után, már 2011-ben is magasabb szja-t követeltek. A javaslat előadója már kilenc évvel ezelőtt is Szekeres Imre volt, aki a többet keresőket és a vállalkozásokat sarcolta volna meg.

Akkor is folytatjuk az adócsökkentést – ha a baloldalnak ez kínt okoz

– nyilatkozta a jobboldal adópolitikájáról Tállai András. A pénzügyminiszter helyettese összefoglalta, a 2021-es év is könnyítésekkel indult itthon: január elsején 22 százalékponttal, öt százalékra csökkent az újlakás-értékesítések áfája, és az illetéket is eltörölték a csokos lakásoknál, emellett az iparűzési adó csökkentése is könnyebbé tette mintegy nyolcszázezer vállalkozás helyzetét, továbbá csökkent a kisvállalati adó is.

Korábban is új adók kivetését hirdették meg A baloldal már 2019-ben is azzal kampányolt, hogy egyes általuk kiválasztott csoportokat különadókkal sújtanak majd. A Tiborcz-adónak nevezett ingatlanadó bevezetéséről az önkormányzati választások óta annyit tudni, hogy „készül a jogszabály”. A főpolgármester újraindítási adónak nevezett iparűzésiadó-emelését pedig az iparkamarák tiltakozása után a kormányzat sem támogatta. Míg a főváros a munkát adó cégek terheit növelte volna, a kormányzat szerint az jelent segítséget, hogy ha ezeket a terheket csökkentik, hogy a vállalatok meg tudják őrizni a munkahelyeiket. A kormány emellett egyébként januártól rendelettel tiltotta meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek.

