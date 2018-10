Az ausztrál kormány elvesztette parlamenti többségét

Bizonyosan elvesztette egyfős parlamenti többségét az ausztrál kormány a szombaton tartott időközi választáson.

A választást Sydney keleti részén, a jómódú tengerparti Wentworth kerületben tartották. A szavazatok közel felének összegzése alapján Kerryn Phelps orvos, független képviselőjelölt mintegy tíz százalékkal vezet Dave Sharma kormánypárti jelölttel, volt izraeli nagykövettel szemben. Sharma hátránya gyakorlatilag behozhatatlan, ezért Scott Morrison miniszterelnök még a végleges adatok közzététele előtt elismerte a kormánypárti jelölt vereségét, de fogadkozott, hogy folytatja a harcot a következő választásokig.

„Küzdeni fogunk azért, amiben hiszünk, amíg meg nem szólal a gong. A gong még nem szólalt meg, liberálisok, még nem szólalt meg!” – így Morrison.

Száztizenhét éve nem fordult elő, hogy ne a liberálisok győztek volna Wentworthban. Ennek a szavazókörzetnek képviselőjeként jutott be a parlamentbe, illetve lett miniszterelnök Morrison elődje, Malcolm Turnbull, de augusztusban alulmaradt a nála konzervatívabb Morrisonnal szemben a Liberális Párton belüli erőpróbán, és ezért át kellett adnia neki a kormányrudat, és a képviselői mandátumáról is lemondott. A wentworthi választókerületben élőket felbőszítette jelöltjük megbuktatása, és feltehetően részben ennek tudható be a kormánypárti jelölt nagyarányúnak ígérkező veresége is.

Hét év alatt Turnbull volt a negyedik miniszterelnök, akit saját pártja buktatott meg, másfelől nyolc év alatt Morrison már a hatodik ausztrál miniszterelnök.

Az egyfős parlamenti többség elvesztése után Morrison független jelöltekre támaszkodva tud majd kormányozni. A parlamenti választást a jövő év májusában tartják, de nem kizárt, hogy előre kell hozni, ha a liberálisok vezette koalíció nem tudja biztosítani legalább egy független jelölt támogatását.

Haydon Manning politikai elemző a Reutersnak nyilatkozva valószínűtlennek nevezte azt, hogy a Morrison-kormány jövő májusig ki tud tartani. Még akkor is, ha Morrison egyben tudja tartani a kisebbségi kormányát, a törvényalkotói munka sikere öt független jelöltön múlik. Ketten közülük máris elutasította azt, hogy támogatást nyújtsanak a kormánynak, a többiek pedig arra figyelmeztettek, hogy a kormánynak nagy árat kell majd fizetnie a szavazatukért. Bob Katter, a kormányzó koalíció egykori képviselője, aki átült a függetlenek padsorába, máris kiadott egy közleményt, amelyben felsorolta a jobbára a mezőgazdaságra vonatkozó követeléseit.