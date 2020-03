Az egészségügyi dolgozók igényeihez igazítják a londoni metrót

Korlátozzák csütörtöktől a londoni metróvonalak forgalmát, hogy a hálózat jobban ki tudja szolgálni az új típusú koronavírus okozta járvány megfékezésén dolgozó egészségügyi szakszemélyzet közlekedési igényeit.

A londoni tömegközlekedésért felelős városházi cég, a Transport for London (TfL) csütörtök hajnali közleménye szerint első lépésként lezárnak 40 olyan metróállomást, amelyekről nincs átszállási lehetőség más vonalakra.

Emellett a péntek és szombat éjszakánként egész éjjel közlekedő járatokat felfüggesztik, és leállítják a Waterloo & City metróvonalat, amely a Waterloo pályaudvartól szállítja a londoni City pénzügyi központjába a fővároson kívülről bejáró ingázókat.

A TfL tájékoztatása szerint az így felszabaduló személyzetet a járvány elleni fellépés szempontjából kritikus fontosságú munkahelyeken dolgozók közlekedésének biztosítására csoportosítják át.

A cég közölte, hogy ugyanebből a célból hétfőtől ritkítják a városi buszközlekedést is, a buszok további intézkedésig hétköznaponként a szombati menetrendnek megfelelően járnak.

A 400 kilométeres, 12 fővonalból és számtalan elágazó mellékvonalból álló londoni metrót – amelynek 270 állomása van – naponta átlagosan 5 millió utas használja.

A 673 vonalon közlekedő 8500 autóbuszon naponta 6 millióan utaznak

Sadiq Khan, London polgármestere a közleményhez fűzött felhívásában arra kérte a város lakóit, hogy a járvány megfékezése végett csak akkor utazzanak a tömegközlekedési hálózaton, ha feltétlenül szükséges.

A brit kormány szerdán bejelentette, hogy a pénteki tanítási nap végétől az egész országban bezárják az iskolákat, a hét elején pedig elrendelte, hogy aki az új koronavírusra jellemző tüneteket észleli magán, vagy hozzátartozójának vannak ilyen panaszai, családtagjaival együtt 14 napig ne hagyja el otthonát, lehetőség szerint még vásárlás céljából sem.

A döntést ismertető sajtóértekezletén Boris Johnson miniszterelnök kijelentette: eljött az ideje, hogy a tünetmentes emberek is szüntessék be a nem feltétlenül szükséges kapcsolattartást másokkal, ne menjenek például pubokba, klubokba, színházakba, és ha erre lehetőségük van, dolgozzanak otthonról, hogy elkerülhetőek legyenek a felesleges utazások is.

Emellett hétvégétől a leginkább veszélyeztetett csoportba tartozóknak, vagyis a 70 éven felülieknek, illetve azoknak, akik krónikus betegségekkel küszködnek, a kormány ajánlása alapján 12 hétre otthon kell maradniuk.

Az Egyesült Királyságban a legutóbbi hivatalos összesítés alapján eddig 104 halálos áldozata van a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű megbetegedésnek; közülük 99-en Angliában hunytak el.

A legfiatalabb halálos áldozat 45, a legidősebb 94 éves volt, és mindegyikük krónikus betegségekkel küszködött a megfertőződése előtt.

A szerda esti adatok szerint az országban 2626 páciens szervezetében mutatták ki az új koronavírust.

A halálos áldozatok száma egy nap alatt 33-mal, a betegeké 676-tal emelkedett.