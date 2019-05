Az Iszlám Állam embere lehetett a lyoni robbantás feltételezett elkövetője

Az ügyben gyilkossági kísérlet, terrorista szervezkedés és támadás gyanúja miatt nyomoznak.

Az Iszlám Állam terrorszervezetnek fogadott hűséget a múlt heti lyoni robbantás feltételezett elkövetője – közölte csütörtökön egy francia igazságügyi forrás.

A 24 éves algériai – informatika szakos – egyetemi hallgató a nyilatkozó illetékes szerint ezt a nyomozóknak mondta el.

„Bevallotta, hogy ő készítette a csomagba rejtett pokolgépet, és ő is helyezte el péntek délután nem messze a Lyon-Perrache vasútállomástól, egy pékség előtt”

– közölte a nyomozáshoz közel álló forrás.

A rendőrség hétfőn vette őrizetbe a férfit és másik három gyanúsítottat. A robbantás következtében 13 ember sebesült meg.

A merénylet gyanúsítottja a biztonsági kamerák felvételeinek tanúsága szerint egy kerékpáros férfi volt, aki sötét napszemüveget viselt. A rendőrség több fényképet is közzétett az első számú gyanúsítottról a Twitteren, sok szemtanú jelentkezett is a felhívására, közülük többtucatnyit meg is hallgattak.

Rémy Heitz, a terrorizmus elleni küzdelemmel megbízott francia főügyész szombaton azt közölte, hogy az ügyben a nyomozást gyilkossági kísérlet, valamint terrorista szervezkedés és támadás gyanújával indították meg.