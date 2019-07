Benkő Tibor: több mint ötszáz honvéd végez békefenntartást a Balkánon

Magyarország békefenntartó feladatainak fő irányvonala továbbra is a Nyugat-Balkán – mondta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten.

Benkő Tibor az ez évi véderő-, katonai és légügyi attasék értekezletén mondott beszédében kiemelte: Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában is instabil a helyzet. Ezért ott jelenleg is több mint ötszáz magyar katona teljesít szolgálatot.

A biztonsági helyzet megköveteli, hogy a katonák minden pillanatban precízen, pontosan ismerjék a kialakult helyzetet és az elvégzendő feladatok lényegét

– emelte ki.

A biztonsági környezet kapcsán a miniszter hangsúlyosan szólt a terrorizmus veszélyéről, továbbá a Közel-Kelet, Észak-Afrika, a Nyugat-Balkán helyzetéről, továbbá a balti államok térségében, valamint a Magyarország közvetlen környezetében történt eseményekről. Utóbbi kapcsán kijelentette: Ukrajnában most is háborús helyzet van. Az, ahogy Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, olyan műveleti feladat volt, amellyel korábban nem találkoztak. Ezért is kiemelt fontosságú, hogy a katonákat a hibrid hadviselésre, a kiberfeladatokra is felkészítsék – hangoztatta.

A miniszter rámutatott:

a gyorsan változó világban jól felkészült szakemberekre van szükség, akik mindig tisztában vannak azzal, mi történik a nagyvilágban, szűkebb környezetünkben és Magyarországon.

A katonadiplomatáknak a nagykövetekkel közösen, gyorsan kell tudniuk reagálni. Azt, hogy mennyire törékeny egy kapcsolati rendszer, jól mutatják a Romániában, az úzvölgyi katonai temetőben történtek is. Pedig két szövetséges országról van szó. Tárgyalni kell, ezeket a dolgokat békés úton meg kell oldani – jelentette ki a miniszter.

Benkő Tibor azt is elmondta, hogy rövidesen Londonba látogat, ahol együttműködési megállapodást fog aláírni. Az attaséértekezlet után is a nagykövettel találkozik, mert szeretnék erősíteni Nagy-Britannia és Magyarország között a katonadiplomáciai és kiképzési feladatokban való együttműködést.

Kiemelte:

a Magyar Honvédségnek úgy kell erősnek lennie, hogy mind létszámában, mind felszerelésében, mind technikai eszközeiben, mind anyagi forrásaiban alkalmas legyen arra, hogy Magyarország érdekeit hűen tudja szolgálni, önállóan és szövetségi rendszerben egyaránt.

A miniszter kitért arra is, hogy intenzív, gyors fejlődésnek lehetünk szemtanúi, amely a honvédelmi és haderőfejlesztési programban nyilvánul meg. A fejlesztési törekvéseket meghatározó Zrínyi 2026 programhoz a kormány nem csak erkölcsi, hanem anyagi támogatást is nyújt.

Egyre több a fiatal a tartalékos szolgálatban

Benkő Tibor emlékeztetett: a kormány vállalta, hogy Magyarország 2024-re a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja. Ez viszont önmagában kevés – jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: a döntés magában foglalja azt is, hogy költségvetésük 20 százalékát fejlesztésre fordítják. Ezt már 2018-ban el is érték – közölte.

A miniszter részletesen szólt a haditechnikai fejlesztésekről. Ezek mellett az oktatást, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztését sorolta fel a kiemelt feladatok között. Fontosnak nevezte, hogy meg tudják szólítani az embereket, meg tudják nyerni őket e pályára, és ott is tudják tartani őket. Ehhez az életpályamodellt folyamatosan aktualizálni kell – szögezte le.

Benkő Tibor szólt arról, a megújulásnak része az is, hogy egy más rendszerű oktatásban is gondolkodnak. A bázist továbbra is az altisztek jelentik majd.

Azt is elmondta, hogy egyre több fiatal vállalja az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot, az összlétszám elérte a 8500-at.