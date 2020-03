Beutazási tilalmat rendelnek el a Perzsa-öböl több országában

Nem utazhat be az Egyesült Arab Emírségek területére csütörtöktől külföldi állampolgár, a visszatérőket kéthetes karanténra kötelezik. A térségbeli országok közül Katar és Omán is hasonló rendelkezést hozott.

A The National című Egyesült Arab Emírségek-beli hírportál közlése szerint az Emírségek kormánya megtiltja a beutazást az országba minden külföldinek, beleértve a tartózkodási engedéllyel rendelkezőket is. Az utóbbiak egyelőre két hétig nem léphetnek be, ám a kormány szükség esetén meghosszabbíthatja ezt az időt.

Abu-Dzabi megtiltotta a külföldi utazást állampolgárai számára, a hazatérőket pedig legalább kéthetes karanténra kötelezi.

Ománban – ahol összesen 39 fertőzöttet regisztráltak – hasonló lépésről döntött a kormány, és szerdán leállította a tömegközlekedés nagy részét.

Katar szintén megtiltotta a külföldiek beutazását, továbbá bejelentette, hogy a kormányhivatalnokok 80 százaléka otthonról fog dolgozni. A Perzsa(Arab)-öbölben itt a legnagyobb a fertőzöttek száma, 452.

A szaúd-arábiai kormány már a múlt héten bejelentette, hogy március 15-től kezdődően két hétre felfüggeszti az összes nemzetközi repülőjáratot. Az iszlám vallás legszentebb helyei közé tartozó Mekkát és Medinát már korábban lezárták a zarándokok előtt a járvány terjedése miatt.

A királyságban szerdán 67 új fertőzöttet regisztráltak, így számuk elérte a 238-at.

Kuvait ugyancsak felfüggesztette a nemzetközi repülőjáratait. Az országban jelenleg 142 fertőzöttről tudnak.