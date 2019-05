Bild am Sonntag: Merkel kormányátalakításra készül

Angela Merkel német kancellár vizsgálja egy kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja tölteni negyedik kancellári mandátumát – közölte a Bild am Sonntag című vasárnapi lap a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) berkeiből szerzett információira hivatkozva.

Az utóbbi hónapokban egyre több a találgatás a német sajtóban arról, hogy Merkel idő előtt távozik a kormány éléről és helyét Annegret Kramp-Karrenbauernek, a CDU elnökének adhatja át.

A lap szerint nagyobb a valószínűsége annak a forgatókönyvnek, hogy a májusi európai parlamenti választások, illetve az ősszel esedékes három német tartományi választás után, ha a konzervatívok szavazatokat vesztenek, a kancellár rákényszerül a kormányátalakításra a népszerűségi mutatók romlásának megállítására.

A Bild am Sonntag úgy értesült, hogy a kancellár hivatalában jelenleg vizsgált forgatókönyvek közé tartozik Merkel régi szövetségesének, Peter Altmaier gazdasági miniszternek a menesztése is. Posztját Jens Spahn jelenlegi egészségügyi tárcavezető kaphatja meg, aki a merkeli politika ismert bírálója.

Meneszthetik Anja Karliczek oktatási miniszter is, akinek – a lap szerint – nincs tekintélye tudományos körökben. Helyét pedig Helge Braun kancelláriaminiszter veheti át.

Angela Merkel október végén jelentette be, hogy nem indul újra pártja, a Kereszténydemokrata Unió elnöki tisztségéért a decemberi tisztújító kongresszuson. A kormányfői tisztségről azonban nem mond le, de a jelenlegi lesz az utolsó kancellári ciklusa, utána visszavonul a politikából.

Merkelt Annegret Kramp-Karrenbauer váltott a CDU élén, megfigyelők azonban kételkednek abban, hogy a CDU népszerűségének csökkenése esetén Annegret Kramp-Karrenbauer megfelelő jelölt lesz a kancellári tisztségre. Ráadásul a nagykoalícióban részt vevő német szociáldemokraták sem kívánnak vele együttműködni.