Bővül az egyházi szociális ellátórendszer

A kormány kétmilliárd forint hazai forrással támogatja az egyházi szociális ellátórendszer bővítését – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán Debrecenben.

Fülöp Attila a Szent Erzsébet Otthon előtt tartott tájékoztatón azt mondta,

ebből a forrásból 42 fenntartó – valamennyi egyházi intézmény – az ország csaknem száz helyszínén bővíti szociális ellátórendszerét új intézmények építésével, illetve meglévő intézményeik kapacitásának növelésével.

A támogatás az alapszolgáltatásokra – nappali intézmények, segítség nyújtás, fogyatékosokat támogató szolgálat – és a szakellátásra – elsősorban az idősotthonok bővítésére – is kiterjed – hangoztatta.

Hozzátette:

a támogatási döntés 724 férőhelyet érint, amelyek meglévő idősotthonok bővítésével, illetve újak építésével jönnek létre.

„A kormány a szociális területen is stratégiai partnerként tekint az egyházakra” – mondta Fülöp Attila magyarázatul hozzátéve: egyrészt azért, mert a szociális munkavégzés nemcsak az érintettek fizikai állapotáról, hanem a lélek rendbetételéről is szól, másrészt azért, mert az egyházaknak több évszázados, évezredes tapasztalatai vannak ezen a területen. „Már akkor is segítettek, amikor még nem volt szociális ellátó rendszer”, számukra ez „természetes működésükből eredő misszió, nem újkori jogszabályi kötelezettségen alapul” – fogalmazott a szociális államtitkár Debrecenben.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyéspüspök hozzátette: a program keretében bővítik a jelenleg 98 idős ember gondozására alkalmas debreceni Szent Erzsébet Otthont, ahol újabb tíz családnak tudnak majd segíteni.

A 74 idős embernek otthont adó nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthont további 25 fő befogadására teszik alkalmassá, Hajdúszoboszlón 99 fős szociális otthont, Hajdúböszörményben pedig 50 fős idősotthont építenek – ismertette a püspök.

Palánki Ferenc köszönetet mondott, hogy

a kormány kérésüknek eleget téve támogatja az egyházi szociális ellátórendszer bővítését a férőhelyfejlesztéssel, és az ellátottak normatív támogatásának biztosításával.

A megyéspüspök azt mondta, az idősotthoni szolgálat „az isteni szeretet megmutatkozásának lehetősége számunkra”.