Cinkos módon hallgat a brit lap az antiszemita jobbikos ügyében

Idén februárban a brit The Sunday Times foglalkozott a magyarországi antiszemitizmussal. A portál abban a borsodi választókerületben járt, ahol most éppen időközi választásra készülnek. Akkor arról írtak, hogy a választókerület egyik települése zsidó zarándokhely lett, azonban a helyiek „nyíltan ellenségesek a zsidókkal szemben” – emlékeztet a V4NA hírügynökség összeállítása.

A Times cikkében szerepel a Cipők a Duna-parton című budapesti holokauszt-emlékmű is.

Felettébb érdekes, hogy a lap elfelejtette megemlíteni, hogy a Jobbik nevű radikális párt egyik politikusa, Kulcsár Gergely korábban beleköpött az emlékmű cipőibe, és „a kamukauszt állítólagos áldozataira” való emlékezésnek nevezte a holokauszt-emléknapot. Az is előfordult, hogy Kulcsár egyébként náci horogkeresztekből összerakott üdvözlőlevelet küldött párttársainak újév alkalmából.

A párt volt elnöke, Sneider Tamás egyik esküvői fotóján is lehetett náci karlendítést látni.

A Jobbik európai parlamenti képviselője, Gyöngyösi Márton korábban a magyar parlamentben beszélt arról, hogy listázni kellene a zsidó képviselőket.

Az ügy érdekessége, hogy a közelgő időközi választáson a magyarországi ellenzék a választókerületben a szintén jobbikos Bíró Lászlót jelöli.

Azt a Bíró Lászlót, aki szintén durva antiszemita megjegyzéseket tett a közösségi oldalán. Az egyik posztban azt írta, a „kutyám majd megveszik, amikor a tetűcsúszdások elmennek a ház előtt. Dolgoznak barátaim a szállodaiparban, elmondják mi a helyzet”. Egy másik bejegyzésében a politikus arról írt, hogy Németországban a nemzeti szocialisták hatalomra kerülése után rend és gazdasági-politikai stabilitás lett. Mindezek után egy hozzászólásában Budapestet Judapestnek nevezte az összellenzéki jelölt.

A V4NA nemzetközi hírügynökség kérdéseket intézett a The Sunday Timeshoz, hogy megtudja, tervezik-e beszámolni Bíró László ügyéről, illetve ők is antiszemitának tartják-e a politikus megnyilvánulásait. Választ azonban nem kaptak.

Hasonlóan járt el Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős magyar államtitkár is. A politikus Twitter-oldalán a brüsszeli Politicónál és a Financial Timesnál érdeklődött arról, hogy beszámolnak-e Bíró László történetéről.

Hungary’s so-called “democratic” opposition jointly nominated a far-right Jobbik candidate with a long history of stomach-turning, anti-Semitic and anti-Roma statements. Here’s the shameful story in brief: https://t.co/NfrYuTLK5b

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 5, 2020