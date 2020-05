Dél-Amerikát is behálózta Soros György

A térképből egyértelműen kiderült, hogy kitartottjai Brazíliában és Kolumbiában a legaktívabbak.

Soros György amerikai tőzsdespekuláns Nyílt Társadalom Alapítványának támogatásai Dél-Amerikát is elérték. Többek között migráns- és LMBTQ-barát szervezetek is komoly pénzösszegekkel gazdagodhattak. Mivel 2018-ban elnökválasztást tartottak Brazíliában, nem véletlen, hogy a Soros-dollárból olyan szervezetek is részesültek, amelyek a választási időszakban befolyásolni próbáltak -írja a V4NA.

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hivatalos honlapján elérhető regionális adatok szerint 2018-ban összesen 312 latin-amerikai vagy karibi szervezetet vagy programot finanszíroztak. A térképből egyértelműen kiderült, hogy Soros kitartottjai Brazíliában és Kolumbiában a legaktívabbak.

A legnagyobb összeget, több mint 9 millió dollárt a kolumbiai Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) nevű szervezet kapta. Ebből az összegből a szervezet 2018 és 2022 között támogathatja többek között a stratégiai átalakulását.

Soros egyik kedvenc szervezetének, a világ minden pontján aktív Amnesty Internationalnek a venezuelai irodája 75 ezer dollárral gazdagodott. Az összegből tanácsadást és kutatásokat végezhettek gyilkosságokkal és más erőszakos bűncselekményekkel összefüggésben.

A tőzsdespekuláns szívéhez közelálló témákban nyomuló szervezetek is jól jártak, így a migrációval, reproduktív jogokkal és LMBT-közösségekkel foglalkozó szervezetek is pénzhez jutottak.

A brazil Anis – Instituto de Bioetica, Direitos Humanos e Genero nevű alakulat 70 ezer dollárból támogathatta az abortuszról szóló társadalmi vitát az országban.

A szintén brazil Associacao Direitos Humanos em Rede nevű szervezet háromszor is sikerrel pályázott az OSF-nél, összesen 349 ezer dollárral gazdagodott. A pénzből az emberi jogokkal foglalkozhattak Brazíliában. Továbbá megerősíthették a Venezuelába érkező migránsok és menekültek védelmét.

A kolumbiai Fundación Mujer y Futuro 25 ezer Soros-dollárból a fiatal nőknek tarthatott felvilágosítást a szexuális és reproduktív jogok terén.

Több mint 176 ezer dollárt kapott a szintén Kolumbiában működő Fundacion Servicio de los Jesuitas para los Refugiados nevű szervezet, amely migráns jogvédelemre fordíthatta az összeget.

Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Political Research Associates, Inc. nevű szervezet 46,530 dollárból Haitin népszerűsíthette az LMBT-közösségeket és harcolhatott a diszkrimináció ellen.

A Migrar es Vivir A.C. nevezetű NGO 55 ezer dollárt kapott arra, hogy Mexikóban felhívja a figyelmet és tanácsadást nyújtson a családegyesítés területén azoknak, akik deportálás miatt visszakerültek az országba.

2018-ban Brazíliában elnökválasztást tartottak, amelyet Jair Bolsonaro nyert meg, és az OSF adataiból megfigyelhető, hogy

Sorosék megpróbáltak beavatkozni a voksolásba.

Erre a kísérletre bizonyíték az a 25 ezer dollárt, amelyet a J T V Faria Producao de Conteudo – ME nevű szervezetnek adtak. Az összegből az alakulat internetes sorozatokat gyárthattak, amelyek célja az volt, hogy megismertesse a nézőkkel a brazil választási rendszer, valamint felhívja a figyelmet a dezinformációra.

15 ezer dollárt kapott az Instituto Update, amely podcast formájában vehette fel a pénzből a küzdelmet a választási időszakban az állítólagos félretájékoztatás ellen.

Az Instituto Sou da Paz nevű szervezet kétszer is sikeresen megnyitott Soros pénzcsapjait, összesen több mint 108 ezer dollárt kapott.

Ebből 85 ezer dollárt érzékenyítésre fordíthatott. A pénzből az állami és rendőrségi szinten segíthették elő, hogy a tüntetésekre milyen választ adhatnak az emberi jogok betartása mellett.

A Genero e Numero Comunicacao LTDA nevű szervezet 48,600 dollárból olyan ingyenesen terjeszthető tartalmakat állíthatott elő, amelyek a választási időszakban felhívták a figyelmet az online dezinformációra, illetve a gender-kérdésekre.

A finanszírozott szervezeteken kívül jutott Soros-dollárt három szövetségnek (Fellowship), 260 ezer dollárt értékben. Ezek közül az egyik program értelmében lehetőség nyílt az afro-brazil és afro-amerikai szervezetek közötti együttműködés a rasszizmus ellen.

Továbbá kiosztásra került közel 30 ezer dollár 3 gyakornoki programra, amelyek keretén belül a pályázók az emberi jogokból kaphattak kiképzést a The Spanish Commission for Refugees (CEAR), Center for the Study of Democracy és Fundar nevű szervezeteknél.

Megfigyelhető azonban, hogy Soros György nem költött olyan sokat ösztöndíjakra (Scholarship), mint más régiókban. A térségben 14 ösztöndíjra majdnem 230 ezer dollárt fordítottak.