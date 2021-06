Dömötör Csaba: a mi tervünk a jó kormányzás

Többek között az adócsökkentésre, a 13. havi nyugdíj visszaépítésére és a családtámogatások bővítésére mondott nemet a baloldal, amikor nem szavazta meg a jövő évi költségvetést – nyilatkozta Dömötör Csaba, aki szerint Gyurcsány Ferencék adóemelési tervei nem a népesség egy százalékát, hanem tömegeket érintenének.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta: minden fontos területre jelentősen több forrás jut ma, mint a baloldal kormányzása idején. Az államtitkár szerint a Puskás Arénában a világbajnoknak rúgott gól annak szimbóluma, hogy ez az ország mindig képes az újrakezdésre.

Miért van szükség kevesebb mint egy évvel a választások előtt még egy nemzeti konzultációra?

Két megközelítés létezik. Az egyik szerint az emberek kizárólag a választásokon mondhatják el a véleményüket. Szerintünk azonban két választás között is érdemes keresni azokat a pontokat, amelyekben egyetértés jöhet létre, az elmúlt években a nemzeti konzultáció ezt segítette. Megérte kikérni az emberek véleményét gazdasági kérdésekben, a migráció ügyé­ben, a családpolitikáról vagy éppen a nemzeti szuverenitást érintő kérdésekben. Mindig ezek alapozták meg a fajsúlyos döntéseket. Most is ezt reméljük tőle. Közösen tudjuk végiggondolni, hogy miként is nézzen ki az életünk a koronavírus után.

Miről kérik majd ki az emberek véleményét?

A konzultációban lesznek a járvány egészségügyi vonatkozásaival, bizonyos tervezett gazdasági lépésekkel és migrációval kapcsolatos kérdések is.

Az elmúlt másfél év az életünk minden területére rányomta a bélyegét, sok mindenről kell beszélnünk, ezért a konzultációban most akár 14 kérdés is lehet. A legutóbbi konzultáció is nagy támpontot adott a későbbi döntésekhez. Például megmutatta, hogy a többség támogatta a védettségi igazolványok intézményét, amely aztán nagy segítséget adott az újranyitáshoz.

Mit szól hozzá, hogy a baloldali pártok nem szavazták meg a költségvetést?

Egyáltalán nem lepett meg, mert a tagadás politikájában vannak évek óta, és nem tudnak vagy nem akarnak belőle kijönni. Az azért elgondolkodtató, hogy miket nem szavaztak meg. Nem szavazták meg a munkaadói adócsökkentést, ami növeli a mozgásteret a további béremelésekhez. A költségvetés biztosítja emellett a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a fiatalok adómentességét, a Magyar falu program kibővítését, a lakásfelújítási programot és az elmúlt évek legnagyobb orvosibér-emelési programját. Erre a baloldal mind nemet mondott. Ennyit arról, hogy mennyire érdekli őket a magyar családok megélhetése.

Az ellenzék szerint nem a pozitív költségvetési elemekre mondtak nemet, amikor tiltakozásul kivonultak a szavazásokról.

A baloldal időről időre indokokat fabrikál arra, hogy miért nem vesz részt a parlamenti munkában. Ha be is tévednek a Házba, akkor is leginkább provokációkkal töltik az idejüket. Megszokni megszoktuk ezt, de attól még nem elfogadható.

Jakab Péter lóbált már krumplit, ült már a miniszterelnök székében. Nem tudom, hova akarják még fokozni a produkciókat.

Mi lesz a következő? Mérgescsirke-jelmezben megy fel a pulpitusra felborzolt tollazattal, és bilincset lóbál? Szerintem már a baloldali támogatóik is többet várnak tőlük. A kocsma jellegű politikai provokáció hangosnak hangos, de kormányprogramnak kevés.

Ellenfeleik azzal indokolták a távolmaradást, hogy a kormány kirekesztő, LMBTQ-ellenes kiegészítést fűzött a pedofília elleni törvénycsomaghoz. Mit válaszolna erre?

A pedofília elleni törvény legfontosabb célja a gyermekek védelme. Létrejön egy kereshető nyilvántartás az ismert pedofil bűnözőkről, szigorodik a büntető törvénykönyv, például nem lehet majd feltételesen szabadságra bocsátani az elkövetőket. Az időközben beérkező módosításokat pedig az az aggodalom motiválta, hogy a kiskorúakhoz olyan tartalmak is eljutnak, amelyeknek nem kellene. Ezekkel szemben nyújt védelmet ez a módosítás. Látom, hogy

a baloldal ideológiai vitát akar csiholni az ügyből, de ettől még a lényeg változatlan: a megszavazott törvény a gyermekeket védi.

Ahhoz mit szól, hogy a Jobbik megszavazta a módosító javaslatot?

Alapvető körülmény, hogy a Jobbik az elmúlt hónapokban megszűnt önálló politikai erőként létezni. Azt szavazzák meg a parlamentben, amit megengednek nekik balról. Most éppen megengedték, hogy támogassák a javaslatot, más esetekben majd nem fogják. Ez szerintem már nem az ő döntésük.

Karácsony Gergely programjának mottója, hogy a kiváltságos egy százalékkal szemben a leszakadt, elhanyagolt 99 százalékot segítené. Valóban az út szélén hagyták az emberek döntő többségét?

Nem tudom megmondani, mennyire gondolja komolyan a saját szlogenjét Karácsony Gergely, de mintha az elmúlt napokban kifulladt volna ez a kezdeményezés. Ami azért is lehet, mert a magyar gazdaság állapotát vizsgálva azt látjuk, hogy a járvány ellenére is gyarapszik az ország.

A bérek közel tíz százalékkal nőttek, megszületett a megállapodás a nagy orvosibér-emelésről, tovább tudtuk bővíteni a családtámogatási rendszert, és folytatjuk az adócsökkentést is. Ezek az intézkedések sok millió magyarnak jelentenek segítséget. Csak az egészségügyre 770 milliárd forinttal többet költhetünk majd, mint idén, 2010-hez viszonyítva pedig 1700 mil­liárd a különbség.

Minden nagy területre több forrás jut jövőre. A cél az, hogy az ország gyarapodásából minden társadalmi csoport és minden korosztály részesüljön.

Nincs tehát 99 százaléknyi szegény ember, akinek kampányolhatna a baloldal?

2011 és 2018 között a legszegényebb háztartások reáljövedelme nőtt a legnagyobb mértékben, ami azért is van, mert 12 százalékról négy százalék alá csökkent a munkanélküliség, és ha van munkája az embereknek, többet vihetnek haza, mintha segélyből élnének. A minimálbér több mint duplájára nőtt. Négymillióval csökkent azok száma, akiknek egy váratlan kiadás óriá­si nehézséget okoz. Az Eurostat adatai szerint pedig a szegénység kockázatának kitettek száma 2010 óta jelentősen – 1,280 millió fővel – csökkent hazánkban. A baloldal állítása a 9,9 millió nincstelen országáról egész egyszerűen megfeneklik a valóságon. Ami nem jelenti azt, hogy a kormánynak ne lenne még rengeteg tennivalója.

A cigányság helyzete hogyan változott? Ők is előre tudtak lépni, vagy a romák esetében leszakadás történt?

Roma honfitársaink körében is komolyan csökkent a munkanélküliség, ami sokaknak jelentett kiutat a szegénység csapdájából. Borsodban, Jakab Péter szűkebb hazájában például 17 százalékról öt százalékra csökkent az állástalanok aránya. Ebben az adócsökkentéseknek és a segélyezés helyett a munkahelyteremtésre irányuló politikánknak nagy szerepe volt.

Az egy százalék – mintegy százezer jómódú – ember megsarcolásának ötletéről mi a véleménye? Ilyen sok szupergazdag lenne az országban?

A 99 és 1 százalék ügyében szerintem nem kell túlságosan komolyan venni Karácsony Gergely megközelítését. Sokkal inkább Gyurcsány Ferencét. Ő azt mondta a parlamentben, hogy mi ugyan 99 százalék Gyurcsányt emlegetünk, de tud ő száz százalékot is adni. Lehet, hogy igaza van, és az a valódi a kérdés, hogy Karácsony Gergely súlya eléri-e egyáltalán az egy százalékot a baloldalon. Ami a kérdés gazdasági vonatkozásait illeti:

a baloldal egy százalékról beszél, de valójában a munkából élők többségét sújtanák nagyobb terhekkel, mégpedig brutálisan megemelt adókkal. Magasabb jövedelemadó-kulcsot akarnak, 25-30 százalékosat. A társasági adó mértékét is drasztikusan emelnék. Ez a baloldali költségvetési módosítókból is egyértelmű. Ugyanaz történne, mint 2010 előtt.

Ha pedig ez nem lenne elég, akkor Dobrev Klára vagyonok lefoglalásáról és elkobzásáról beszél, úgy, hogy ő maga egy kommunisták által elkobzott villában él, kommunisták örököseként. Százezrek vannak ebben az országban, akik a saját bőrükön tapasztalták, mit jelent, amikor az ilyen fenyegetéseket be is váltják. Ha rajtunk múlik, nem fogják.

Mit szól ahhoz, hogy a korábban stadionstopot hirdető Karácsony Gergely hirtelen elkezdett Eb-lázban égni?

Épp annyira mulatságos, mint amennyire képmutató, hogy a minden sportfejlesztést álmukból felkeltve is támadó baloldali politikusok hirtelen megtalálták magukban a nemzeti mezes szurkolót.

Stadionstopból stadionba. Azt azért megnéztem volna, hogy mit kaptak a helyszínen azoktól a szurkolóktól, akik a legnehezebb időszakban is kitartottak a csapatuk mellett, mert jól tudták, hogy ez nemcsak a sportról szól, hanem az összetartozás érzéséről. A Puskás Arénát szétfeszítő öröm nem csak annak szólt, hogy gólt rúgtunk a világbajnoknak. Épp annyira annak, hogy másfél év bezártság után lezártunk egy nehéz időszakot, és most újra van okunk a büszkeségre és bizakodásra. Az egész Európában egyedüliként telt házas Puskás annak szimbóluma, hogy ez az ország mindig képes az újrakezdésre. Nem is akárhogy.

Mit gondol a Budapesten kialakult közlekedési helyzetről?

A kialakult helyzet sokadik bizonyítéka annak, hogy a városházi vezetés nem ura a helyzetnek. Zöld várost ígértek, de ebből csak a gigadugó látszik, ami magyarok százezreinek, az ingázókkal együtt millióinak keseríti meg az életét. Ahelyett, hogy felszámolnák az életszerűtlen megoldásokat – például a biciklisek nélküli kerékpársávot a körúton –, odadobták az elmúlt évek legcinikusabb mondatát: az autósok menjenek inkább gyalog. Nem csak rossz szervezésről van szó. Az egész mögött meghúzódik egy autósellenes ideo­lógia. Ezért emelik a parkolási díjakat, ezért teszik lehetetlenné a forgalmi rendet egyes kerületekben, és ezért akarnak behajtási díjat. A rakpartot például azzal a megjegyzéssel zárták le, hogy visszaadják az embereknek.

Jelezném Karácsony Gergelynek, hogy az autóban ülők is emberek.

A munkahelyükre mennek, intézik az ügyeiket, és a gyerekeiket viszik iskolába. Nem kell ahhoz közlekedésmérnöknek lenni, hogy tudjuk, ha egyszerre zárunk le fontos útvonalakat a fővárosban, abból óriási káosz lesz. Nagyon nincs rendben, hogy osztályharcos tempóban egymás ellen akarják hangolni a kerékpárosokat, a gyalogosokat és az autósokat. Jó lenne, ha nem tennék ideológiai terepasztallá Budapestet. A főváros nem attól lesz élhető, ha ideológiai próbálkozások terepévé teszik, hanem ha minden itt élőnek több lehetőséget biztosítanak, függetlenül attól, hogy hogyan közlekedik.

Mennyire lehetnek biztosak benne, hogy Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje? Van B tervük arra az esetre, ha esetleg mégis valamelyik másik politikus lenne a befutó?

Nekünk csak egy A tervünk van: a jó kormányzás.

Egy olyan politika, amely fenntartja az ország biztonságát, megerősíti gazdasági függetlenségét, és még több támogatást nyújt a családoknak. Ne vegyük magától értetődőnek, hogy ezt mindenki így gondolja. Ha megnézzük az előválasztási bábjáték szereplőit, azt látjuk, hogy a múlt kopogtat. Szerintem ne nyissunk ajtót.

