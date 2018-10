Eddig több mint 90 ezer család kapott otthonteremtési támogatást

A program indulása óta összesen 250 milliárd forintot osztottak ki.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kiemelte:

a támogatottak 12 százaléka gyermekét egyedül nevelő szülő, tévhit tehát, hogy az egyszülős családok nem vehetik igénybe a csokot.

Kitért arra: a már megítélt támogatásoknak köszönhetően közel 45 ezer még meg nem született gyermek vállalásáról döntöttek a fiatalok, jelentős demográfiai hatása van tehát a programnak.

Jövőre is lesz csok

Elmondta azt is: az építőipar fellendítésében is szerepe van az otthonteremtési támogatásnak. 2018. első félévben több mit 6500 új lakás épült, és ez 30 százalékkal több, mint a 2017-es azonos időszakra mért adat, pedig 2017-ben is emelkedett a lakásépítések száma. Megjegyezte: a beadott építési engedélyek alapján látható, hogy megmarad a lakásépítések dinamikája.

Az államtitkár kitért arra:

2019-ben is lesz csok, az elfogadott költségvetésben 242 milliárd forint áll rendelkezésre az otthonteremtési programra, de nincs pénzügyi korlát, tehát „amennyi igény érkezik, annyi támogatást” fognak nyújtani.

Városban és községben egyaránt népszerű

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért megbízott elnöke ismertette: az intézet felmérése szerint a legtöbb támogatást a Közép-Magyarországon élők vehették igénybe. A támogatások 36 százalékát kisvárosi ingatlanokra kérték, 32 százalékát falvakban, községekben, 23 százalékát megyei jogú városokban lévő ingatlanokra, 9 százalékát pedig budapesti otthonokra – mondta.

A csokkal összefüggő mobilitásról elmondta: a támogatottak 80 százaléka ott használja fel a támogatást, ahol él, a budapestieknek azonban csak 66 százaléka marad a fővárosban, 34 százalékuk kisvárosokba, falvakba költözik a kapott támogatás segítségével.

Fűrész Tünde szólt arról, hogy a csokkal támogatott családok 30 százalékának egy gyermeke van, 34 százaléka két gyermeket nevel, negyedük nagycsaládos (három vagy több gyermekes) és 11 százalékuk még gyermektelen. Hozzátette: a „támogatások közel 40 százaléka összefügg a nagycsaládos életformával”, 25 százalékuk már jelenleg is nagycsaládos és további 15 százalékuk vállalja, hogy azzá válik.

Borítókép: A debreceni Nemes család is a csok segítségével költözött új otthonba

MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor