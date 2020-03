Meggyógyult az első magyarországi beteg

Megtartotta szokásos délutáni sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs, amelyen elmondták, immár 16 magyarországi fertőzöttről tudunk. A határellenőrzések eredményeképpen néhány esetben házi karantént rendeltek el, négy fő beutazását pedig megtagadták.

Hárommal nőtt a magyarországi fertőzöttek száma – kezdte a koronavírus-járvány miatt a kormány által felállított Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóját a törzs vezetője – számolt be a Magyar Nemzet.

Lakatos Tibor megerősítette, hogy j

elenleg tizenhat fertőzöttje van hazánkban az immár világjárványnak minősített betegségnek.

Beszámolt arról is, hogy

csütörtökön 0 órától megkezdődött a schengeni határokon az előre bejelentett ellenőrzés.

Öt ilyen határátkelőhelyen folyik ellenőrzés, és 40 egyéb határátkelőhelyen pedig folyamatban van annak a megszervezése, hogy itt is végrehajtsuk az ellenőrzéseket, vagy pedig ezeken a határátkelőken a szükséges korlátozásokat fogjuk megtenni annak érdekében, hogy ne legyen olyan forgalom, amelyet nekünk ellenőrizni kell, vagy szűrni kell.

Négy fő esetén került elrendelésre házi karantén a határellenőrzések során, míg két román és két dél-koreai állampolgárt a határellenőrzés során visszautasítottak, ők nem léphettek be hazánk területére.

Lakatos Tibor felidézte, hogy az elrendelt veszélyhelyzet értelmében

a kormány beutazási tilalmat vezetett be Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező országok állampolgárai számára. Ezek a személyek nem léphetnek be az ország területére.

Korábban az Olaszországból érkező járatok egy részét már korlátozták. Gyakorlatilag ma nulla órától Olaszországból nem érkezik az utasforgalomban repülőgépjárat. Egy Alitalia gép szállt le a Ferihegyi repülőtéren azért, hogy az itt rekedt olasz turisták egy részét hazaszállítsa. Ennek a repülőgépnek a személyzete nem hagyhatta el a repülőgépet, ők a fedélzeten várták meg az utasokat – tette hozzá Lakatos Tibor.

Ismét elmondta azt is, hogy a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

Ez az intézkedés azért fontos, mert ebben az időszakban nem kell elmennünk az okmányirodákba, a kormányablakokhoz, meg tudjuk hosszabbítani mondjuk a személyi igazolványunkat vagy a vezetői engedélyünket, annak lejártát követően is.

Ez természetesen nem érvényes azoknak az okmányoknak a meghosszabbítására, amelyek nem Magyarország területén hatályosak csak, és nem a magyar állampolgárok számára kerültek kiállításra, ilyenek például a külföldiek vízumai, amelyeknek a meghosszabbítását ebben az időszakban is intézni kell.

A kormány további intézkedése a felsőoktatási intézmények, hallgatók általi látogatása, ezzel kapcsolatosan a felsőoktatási intézmények a szükséges intézkedéseket megtették, és

a mai naptól a hallgatóknak nem kell az egyetemre menni, hogy az iskoláikat folytassák, az egyetemek különféle megoldásokat választottak.

Nagyon fontos intézkedés az, hogy

tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárt helyen 100 főnél, nem zárt helyen pedig 500 főnél több

– idézte fel az Operatív Törzs vezetője.

Ennek a korlátozásnak az érvényesítése alapvetően a rendező vagy a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége. A középiskolásoknak meghirdetett külföldi nyelvtanulási programokat a kormány felfüggesztette. Külföldi iskolai kirándulást tilos szervezni. A már lefoglalt külföldi kirándulásokat le kell mondani.

A kormány rendelkezése az is, hogy az ország területéről kiutasítjuk és kitoloncoljuk azokat a nem magyar állampolgárokat, akik a járványügyi hatóság által elrendelt karantén szabályait megszegik. A magyar emberek védelme érdekében, valamint az egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem és a közigazgatás működésének biztosítása érdekében bizonyos ágazatokhoz tartozó dolgozók csak miniszteri engedéllyel utazhatnak külföldre. Fontos intézkedés az is, hogy a magyar honvédség a veszélyezettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során közreműködik. Ezeknek az intézkedéseknek a betartása mindannyiunk közös érdeke, ezek az intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a járvány további terjedését korlátok között lehessen tartani – mondta a tájékoztatón az Operatív Törzs vezetője.

Vigyázzunk az idősekre

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról adott tájékoztatást, hogy

a kormány ma reggeltől időseknek szóló tájékoztató kisfilmeket sugároz, melyekre azért van szükség, mert az idősek jobban ki vannak téve a vírusfertőzés veszélyeinek.

Ezek a kisfilmek TV- és Rádió csatornákon futnak majd, és hasonló tartalmú hirdetések jelennek meg a nyomtatott sajtóban és az interneten is. A tájékoztató filmek és hirdetések felhívják a figyelmet arra, hogy kerülni kell azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, és még a tömegközlekedést is.

Különösen kerülendő az érintkezés lázas betegekkel vagy olyan hozzátartozókkal, akik fertőzött területről érkeztek.

A filmek külön felhívják a figyelmet arra, hogy ha a tünetek jelentkeznek, akkor nem személyesen, hanem telefonon kell jelentkezni a háziorvosnál.

Ebben a helyzetben nemcsak az orvosoknak, a kormánynak és a hatóságoknak van dolga, de a családtagok is sokat segíthetnek az időseknek, többek között a rendszeresen szedett gyógyszerek beszerzésében és a bevásárlásban is – hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy ez most az összefogás ideje.

A kormány arra kéri a különböző idősügyi szervezeteket, önkormányzatokat, média képviselőit és minden magyar állampolgárt, hogy saját eszközeikkel ők is segítsenek abban, hogy a tájékoztatás minden idős emberhez eljusson. Ez jelenthet internetes megosztást, de az anyagok kinyomtatását és kifüggesztését is, de ha máshogy nem tudják megoldani, akkor hívják fel hozzátartozóikat telefonon.

Ez most nagyon sokat számíthat – mondta Dömötör Csaba.

Megvan az első gyógyult beteg

Szlávik János főorvos arról számolt be, hogy egy korábban karanténban lévő iráni diák az egyik, akinek a szerdai nap folyamán lett pozitív a tesztje. Ő egyébként azon diákok egyike, akik az elmúlt hétvégén a Szent László Kórházban rendbontást követtek el. A második eset egy 27 éves magyar állampolgár, aki Izraelben járt, majd ezt követően Magyarországon kapcsolatba került ismeretlen állampolgárságú külföldiekkel. Ő lázas volt, köhögött, különböző egyéb panaszai is voltak, és végül az ambulancián derült ki, hogy koronavírus tekintetében pozitív. Az ő két kontaktja karanténba került Szent László Kórház területén.

A harmadik egy 49 éves magyar beteg, aki március 7-én, hajnali 3-kor járt a Korona Centrumban a Szent László Kórházban.

Ez a hölgy nem járt külföldön, nem találkozott koronavírussal igazoltan fertőzött beteggel, ezért őt a a területileg illetékes Szent János kórházba irányították.

A tüdőgyulladással diagnosztizált betegnél szerdán végezték el a koronavírus-tesztet, amely pozitívnak bizonyult. Ezt követően a hölgyet azonnal az értesített kórházba szállították.

A főorvos ugyanakkor egy jó hírről is beszámolt, jelesül arról, hogy

megvan az első koronavírus-betegségből gyógyult beteg, egy iráni diák, akinek a sorozatos negatív tesztjei és krónikai tünetmentessége miatt ma már biztonsággal kimondható, hogy meggyógyult, és előreláthatólag a mai nap folyamán elhagyhatja a kórházat.

