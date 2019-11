Egy római katakombában misézett Ferenc pápa

View this post on Instagram

EN: Today we remember those who have walked before us, in the hope of meeting them, of reaching the place where we'll find the love that created us and awaits us: the love of the Father. #AllSoulsDay PT: Hoje recordamos aqueles que caminharam antes de nós, na esperança de nos encontrar, de chegar onde há o amor que nos criou e nos aguarda: o amor do Pai. #FiéisDefuntos #Finados ES: Hoy recordamos a quienes han caminado antes de nosotros con la esperanza de reencontrarnos, de llegar hasta donde está el amor que nos ha creado y nos espera: el amor del Padre. #TodoslosFielesDifuntos IT: Oggi ricordiamo coloro che hanno camminato prima di noi, nella speranza di incontrarci, di arrivare dove c’è l’amore che ci ha creati e ci aspetta: l’amore del Padre. #FedeliDefunti FR: Aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés, dans l'espérance de les rencontrer, d'arriver là où est l'amour de celui qui nous a créés et qui nous attend : l'amour du Père. #FidèlesDefunts DE: Heute gedenken wir der Menschen, die uns vorausgegangen sind. Wir hoffen, dass wir einander wiedersehen und dort hingelangen, wo die Liebe ist, die uns erschaffen hat und auf uns wartet – die Liebe des himmlischen Vaters. #Allerseelen PL: Dziś wspominamy tych, którzy szli przed nami, w nadziei na spotkanie, na dojście tam, gdzie panuje miłość, która nas stworzyła i na nas czeka: miłość Ojca. #DzieńZaduszny