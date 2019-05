Egyelőre elmarad a román emlékmű avatása az úzvölgyi katonatemetőben

Constantin Toma, Dormánfalva polgármestere az európai parlamenti választások kampányára hivatkozva mondta le a május 17-re kijelölt emlékműavatót.

A polgármester a Mediafax hírügynökség tudósítóját tájékoztatta a halasztásról. Megjegyezte: az emlékműavatás új időpontját később fogják kijelölni és nyilvánosságra hozni. A polgármester az európai parlamenti választások kampányára hivatkozott. Kijelentette: azt szeretné, hogy az esemény örömet okozzon mindenkinek, akinek hősi halottai nyugszanak a temetőben. Constantin Toma azt is közölte, hogy döntését sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A Dormánfalvi polgármesteri hivatal honlapján azonban továbbra is a május 17-re kijelölt emlékműavató meghívója jelenik meg a főoldalon.

A polgármester azt követően döntött a halasztásról, hogy korábban a kulturális minisztérium arról tájékoztatta, hogy az általa vezetett önkormányzat elmulasztotta kérni a kulturális tárcának az emlékmű művészi koncepciójára vonatkozó jóváhagyását, ezért a törvény kihágásokra vonatkozó cikkelyének a hatálya alá esik. A minisztérium azt is közölte a polgármesterrel, hogy „a minisztériumi jóváhagyás hiányában nincsen törvényes lehetősége a köztéri emlékmű felavatására”.

Korábban a román Állami Építkezési Felügyelőség figyelmeztette Bákó megye prefektusát arra, hogy Dormánfalva (Darmanesti) polgármesteri hivatala törvénytelenül állította ki az úzvölgyi katonatemető román parcellájának a létrehozását lehetővé tevő építési engedélyt. A hatóság megállapította, hogy a dormánfalvi polgármesteri hivatal olyan dokumentáció alapján állította ki az építési engedélyt, amely nem bizonyította egyértelműen a terület fölötti tulajdonjogát.

A hatóság felszólította Bákó megye prefektusát, hogy mérlegelje az építési engedély megtámadását a közigazgatási bíróságon. A közigazgatási per automatikusan felfüggesztené az építési engedély hatályát, és a jogerős ítéletig érvénytelenítené az okmányt.

Egy csíkszeredai rendezvényen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke ismét kitért az úzvölgyi helyzetre, és kijelentette: a hét során a román kormányfővel, a parlament két házának elnökével, a belügyminiszterrel és a kulturális miniszterrel is tárgyalt a Csíkszentmárton községhez tartozó temető illetéktelen átalakításáról.

„A háborúkban elesett román katonák emlékének sem tesz jót, hogy a róluk megemlékező betonkeresztek alatt magyar katonák nyugszanak. Ez kegyeletsértés, ez elfogadhatatlan” – idézte a politikust az RMDSZ szombati hírlevele. Kelemen Hunor elmondta: a román hatóságokkal folytatott találkozókon és megbeszéléseken azt kérte: május 17-én ne szenteljék fel a román katonáknak emléket állító parcellát, és elmondta, a hatóságoknak felelősségük van az emléksértés megfékezésében.

A Transindex.ro portál pénteken a magyar hadisírok, katonai temetők, emlékművek gondozásával megbízott, a magyar Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Honvédelmi Intézet és Múzeum (HM HIM) álláspontját is ismertette az úzvölgyi temetőátalakítás kérdésében. Ebből az derül ki, hogy a HM HIM már április 8-án felvette a kapcsolatot a román Védelmi Minisztérium illetékes osztályával, sérelmezte a hadisírok gondozására vonatkozó két ország közötti egyezmény megsértését, és kérte a munkálatok leállítását.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az első világháborús osztrák-magyar sírkertben, melyen félszáz beton keresztet és egy emlékművet állított fel, ezek felavatását május 17-re hirdette meg. Az úzvölgyi katonatemetőt Hargita megye legnagyobb és legjelentősebb első világháborús emlékhelyeként tartják számon. A temetőben 1994-ben második világháborús emlékművet is állítottak, melynél évről-évre augusztus 26-án tartanak nagyszabású megemlékezést.

A Csíkszentmárton község leltárában szereplő temetőt az elmúlt években az önkormányzat forrásaiból, a magyar Honvédelmi Minisztérium és magánszemélyek adományaiból újították fel. A bekerített, székelykapuval ellátott emlékhelyen mintegy hatszáz fakeresztet állítottak. A román katonákra emlékeztető kereszteket részben a temető sétányára, részben a még meg nem jelölt magyar katonasírokra állították.

Úzvölgye közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő Csíkszentmártonhoz tartozik, de a 25 kilométerre fekvő Dormánfalvához esik közelebb. A településről 2017-ben költözött el az utolsó lakos.