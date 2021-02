Egyre több ország követné Magyarország és Szerbia példáját (videó)

Magyarország és Szerbia után egyre több uniós tagállam alkalmazná a kínai Sinopharm-vakcinát. A brüsszeli közös vakcinabeszerzési program ugyanis továbbra is lassú ütemben halad. A német egészségügyi miniszter is elismerte, hogy szükség van a kínai vakcinára. Az uniós országokon kívül egyre több államban már használják is a kínai ellenszert. Kutatók szerint az oltóanyag eléri a 86 százalékos hatékonyságot, ráadásul a koronavírus újabb variánsai ellen is véd.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Németországban az elmúlt időszakban javultak a járványügyi adatok, azonban a 83 milliós országban nagyon lassan halad az oltás. Eddig 5 millió ember kapta meg az ellenszer első dózisát, ami a lakosság alig 6 százaléka – számol be a Hír TV. Az egészségügyi miniszter is elismerte, hogy Németországnak sokkal több vakcinára lenne szüksége. Jens Spahn azt is elmondta, hogy nyitottak az orosz és kínai gyártmányú oltóanyagokra. Hozzátette: a Szputnyik V és a Sinopharm segíthet Európának túljutni az oltóanyaghiányon. Észak-Macedónia már lépett is. A balkáni államba a héten meg is érkezik 200 adag Sinopharm-vakcina. Zoran Zaev miniszterelnök elmondta az AstraZeneca és a Moderna oltóanyagából is rendelt Szkopje, az azonban kérdéses, hogy azok a vakcinák mikor érkeznek meg. Európában elsőként Magyarország és Szerbia fordult a kínai vakcina irányába. Akkor még komoly bírálatok érték a 2 államot ezért. Most, hogy az Unióban továbbra is akadozik a vakcinaszállítmány, egyre több tagállam használná már a Sinopharmot. Az arab országok közül az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein engedélyezte először a vakcinát még tavaly december első felében, majd Marokkó és Jordánia követte őket. Egyiptomba már megérkezett a második Sinopharm-szállítmány is. Ezúttal 300 ezer adagot kapott az észak afrikai állam. Az iráni hatóságok is engedélyezték már a Sinopharm alkalmazását. Első körben 250 ezer adag oltást kapnak Kínától. Nemcsak a Közel-keleten hanem Dél Amerikában is egyre több ország teszi le a voksát a kínai oltóanyag mellett. Peru és Argentína is engedélyezte már a Sinopharm alkalmazását. A kínai állami gyógyszergyártó elnöke eközben bejelentette: a koronavírus újabb variánsai ellen is hatásos a Sinopharm vakcinája. A 450 milliós lakosú Európai Unióban eddig 28 millióan kapták meg az ellenszer első adagját. A 66 milliós népességű Egyesült Királyságban pedig több mint 18 és fél millió embernek adták be az első dózist.

