Egységes előírásokkal jöhet a lazítás

A Magyar Nemzet információi szerint jövő héttől országszerte mindenkinek előírhatják a védekezést segítő viseletet, ha üzletbe vagy vendéglátóhelyre megy. Ezzel párhuzamosan újra kinyithatnak a hetek óta zárva tartó kisebb üzletek, és megváltozhat a nyugdíjasoknak fenntartott idősáv az élelmiszerboltokban. Májusban fokozatosan kinyithatnak a szállodák, az éttermek és a kávézók.

Egyfajta főpróbának is tekinthető ez a hét, amikor főpolgármesteri rendelet alapján tegnap óta kötelező Budapesten arcmaszkot viselnie mindenkinek, ha a közösségi közlekedést használja vagy taxiba ül, továbbá ha a boltokba, üzletekbe tér be. A Magyar Nemzet értesülése szerint a jövő héttől már országosan bevezethetik az arcmaszkok használatát a nyilvános, zárt terű vagy csoportosulásra alkalmas helyeken. Ezt a múlt hétvégén több település önkormányzata már elrendelte, de a mindennapokra is kiterjedhet az alapvető védekezési mód.

A lap úgy tudja, a Covid–19 miatti veszélyhelyzetben

a gazdaság újraindítására irányuló, május elejétől tervezett enyhítés az emberek mindennapi tevékenységében is új, konkrét szabályokkal is járhat a nemzetközi ajánlások mentén.

Előírás lehet az arcmaszk, vagy a száj és orr eltakarására alkalmas eszköz használata valamennyi kereskedelmi egységbe való betérés, illetve bevásárlóközpont, üzemanyagtöltő állomás felkeresésekor, és ennek ellenőrzése nem csupán a vállalkozó dolga lesz.

Ez azzal is járhat, hogy

az eddig érvényben lévő különleges nyitvatartási rend is megváltozik,

például az időseknek előírt háromórás idősáv módosításával, valamint a kijárási korlátozás alatt felkereshető boltfajták bővítésével, az engedélyezett üzemidő növelésével.

Vagyis májusban újra kinyithatnak azok az üzletek, amelyek vásárló híján hetek óta zárva tartanak, például a ruha- és a cipőkereskedések, a játék- és a könyvesboltok.

Az értékesítési helyeket úgy kell kialakítani, hogy a minimum másfél méteres távolság tartható legyen.

Elképzelhető, hogy az élelmiszerüzletek négyzetméterben meghatározott mérete alapján azt is kiszámítják, hogy hány vevő betérése lehet optimális egy időben. Azt is meg kellhet szabni, hogy a nagyobb társaságok, tömegek fogadására alkalmas szabadtéri turisztikai pontokon milyen új körülmények garantálják a felelős társadalmi védekezést. Az eddigiekhez képest lazább keretek között változatlanul szükség lesz az emberek együttműködésére, és ahogy a kormány korábban jelezte,

a különösen veszélyeztetett 65 év feletti korcsoport továbbra is megkülönböztetett figyelemben részesül.

A lap úgy tudja, a belföldi turizmus idei szezonjának előkészítésére

májusban fokozatosan kinyithatnak a jelenleg üzemszünetet tartó szállodák és a vendéglátóhelyek helyi fogyasztás céljára is, vagyis az éttermek, kávézók fogadhatnak majd vendégeket.

Azonban nemzetközi mintára itt is kötelező lehet az arcmaszk használata, illetve a távolságtartás, amihez a cégeknek kell biztosítaniuk a körülményeket, például az asztalok elhelyezésével, a vendégtér szellősebbé tételével.

Ez újfajta működési modellt kívánhat sok helyen, mivel várhatóan egész évben érvényben lesz az egészségügyi protokoll szerinti kiszolgálás menetrendje.

A lap beszámol arról, hogy megnézték, a fővárosban szigorúbb rendet teremt-e az új rendelkezés, amely szerint csak maszkban lehet bemenni a boltokba. Közölték: az elmúlt hetekben mindenütt látványosan nőtt a maszk és a gumikesztyű használata a megritkult vásárlóközönség körében, ám még mindig akadnak olyanok, akik semmilyen védőeszközt nem használnak. Ami ennél is meglepőbb, hogy – típustól, cégtől függetlenül – nem minden boltban megfelelő a dolgozók felszereltsége: akadt olyan hely, ahol a pénztárnál kétezer forintért kínálták a mosható arcmaszkot, de a kasszás nem viselt semmilyen hasonló darabot. – írják.

Hozzáteszik: már nem állja meg a helyét az az érvelés, hogy nem kapható arcmaszk, mert a gyógyszertárakon kívül számos egyszerűbb vagy nagyobb üzletben, piacokon, aluljárókban, de a benzinkúton és még az állat­eledelesnél is árulnak többféle, akár kézzel varrt darabokat. Tegnap a koráb­biakhoz hasonlóan továbbra is vegyes volt a kép a maszkviselés terén, de az élelmiszerüzletek környékén többen vették fel a védőeszközt.