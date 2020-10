Elbukhat az összefogás a közös listán

Elakadtak az ellenzéki összefogásról szóló tárgyalások a közös lista kérdése miatt. A baloldali pártok szerint ezért legfeljebb az év végéig dűlőre kellene jutni abban, hogy egy vagy több listával vágnak neki a 2022-es választásnak, jövő nyárig pedig előválasztáson kellene kiválasztani a közös miniszterelnök-jelöltjüket.

Bár a közelmúltban azzal lelkesítették szimpatizánsaikat, hogy immár másodszor egyeztettek elnöki szinten és bizottságot is alakítottak a közös program érdekében, a Magyar Nemzet ellenzéki forrásokból úgy értesült, hogy a közös lista kérdése miatt valójában elakadtak az összefogásról szóló tárgyalások.

Bár már több mint fél éve intenzíven zajlanak az informális egyeztetések és rendszeresek a személyes találkozók is, a lista ügyében a mai napig sincs előrelépés – fogalmaztak egyöntetűen a lapnak a közös listát támogató, illetve az attól egyelőre húzódozó forrásaik.

Elmondásuk szerint abban nincs vita, hogy közös egyéni és közös miniszterelnök-jelöltet állítsanak, ám a közös lista mellett egyelőre a DK, az MSZP és a Párbeszéd áll ki, míg a Jobbik, az LMP és a Momentum még hezitál. Utóbbiak közül Fekete-Győr Andrásék döntése lenne a legsürgetőbb, ám információik szerint a pártvezetést komolyan megosztja a kérdés, aminek ellenzői és támogatói is vannak. Mindezek tükrében ellenzéki forrásaik úgy fogalmaztak a lapnak: akárhány lista is lesz végül, a kérdésben az év végéig dűlőre kellene jutni.

A Magyar Nemzet forrásainak állítása szerint a lehetséges közös miniszterelnök-jelöltről érdemben nem esett még szó a tárgyalásokon, azt viszont biztosnak nevezték, hogy a küzdelem Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter között zajlik majd.

A „nyerő” jelöltet ugyanakkor legkésőbb jövő nyárig, előválasztás útján kell megtalálni – hangoztatták. Információik szerint a DK mindenáron Dobrevet preferálja, és bár a szocialisták Karácsonyt támogatják, számukra mindhárom személy elfogadható lenne, ha győz az előválasztáson.

A Momentumot ugyanakkor nemcsak a közös lista, hanem a közös miniszterelnök-jelölt személyének a kérdése is megosztja, a pártban ugyanis Márki-Zay Péter mellett Karácsony Gergelynek vannak támogatói, de egyesek saját jelöltet állítanának.

Az egyik, közös listát preferáló forrásuk egyébként azon véleményének adott hangot, hogy ha a most vasárnapi, Borsod megyei időközi választáson az ellenzék közös jelöltje, Bíró László győzne, úgy a hezitálóknak már nehéz lenne a külön lista mellett érvelniük. Bármi is lesz a hét végi választás eredménye, az biztos, hogy Gyurcsány Ferenc többször is egyértelművé tette: az ellenzék csak közös listával győzhet, szerinte ráadásul ez a választók akarata.

Legutóbb a Magyar Narancsnak adott interjúban üzent a tétovázóknak, mondván: „Ha több ellenzéki lista van, akkor ellenzéki vetélkedés van.” Később ennél jóval keményebben fogalmazva, ultimátumot intézett hozzájuk, kijelentve: „Aki szembefordul a választók akaratával, az arra a sorsra jut, mint az LMP.” De érdemes felidézni a DK alelnökének, Vadai Ágnesnek az augusztusi Facebook-bejegyzését, amelyben durván megfenyegette a hezitáló baloldali pártokat. „Nem árt tisztázni pár dolgot. Gyurcsány Ferenc a magyar politika megkerülhetetlen alakja. A semmiből, hatalmas ellenszéllel dacolva építette velünk együtt fel az ellenzék legerősebb pártját. Akik a mi oldalunkon eddig vele szemben határozták meg önmagukat, mind elbuktak. Soroljam a neveket? – írta Vadai. Majd némiképp a bolsevik tempót felidézve úgy folytatta: „Nem javaslom, hogy valaki ezen az oldalon Gyurcsány-ellenes politikát folytasson. Aki Gyurcsány ellen van, az a DK ellen van, az az ellenzéki együttműködés ellen is van, tehát az a Fidesz mellett van„ – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Teljes ellenzéki együttműködés egyébként biztosan nem lesz, a Kétfarkú Kutya párt már ugyanis bejelentette, hogy önállóan indul a választáson – írja a lap.