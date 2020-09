Elismerte Upor László, hogy valós az Origó birtokába jutott dokumentum

A dokumentum azt bizonyítja: egy hónappal a Színművészeti elbarikádozása előtt a Színművészeti négy napos tábort szervezett, hogyan kell elfoglalni egy egyetemet.

Természetesen pontosan tisztában voltunk vele, de most Upor László lemondott (de továbbra is a Színművészetit irányító) rektorhelyettes is elismerte: valós az Origóhoz került dokumentum, amely azt bizonyítja, jó előre megszervezett és nem spontán, hallgatói akció volt a Színművészeti elbarikádozása – írja a hírportál.

Az Origó pénteki írásában ismertette és mutatta be azt a levelet, amelyet a Színművészeti kommunikációs vezetője küldött szét a hallgatóknak.

Nézzük először is Upor László levelét, amelyet az Origó kérdéseire küldött. Rendkívül tanulságos.

„Természetesen tudtam róla, hogy augusztus közepén – a COVID-helyzet miatt augusztus 31-ig meghosszabbított szemeszter idején – az egyetem hallgatói szabadegyetemet szerveznek.

A szabadegyetem témáit és előadóinak listáját – az esemény nevéhez híven – a szervezők nem voltak kötelesek egyeztetni és nem is egyeztették a vezetőséggel. A kormány álláspontjával egyetértek: nem akadályozhatom a hallgatók demokratikus jogait, ezért nincs is jelentősége annak, hogy az általuk meghirdetett programról mi a személyes véleményem.

A kérdésben megbúvó állítással szemben a szabadegyetem témája nem az volt, hogyan lehet elfoglalni, illetve blokád alatt tartani az egyetemet, hanem a modellváltással összefüggésben annak társadalomtudományi, politikai, filozófiai, művészeti vonatkozásait járták körbe

Egyetemi rendezvényről lévén szó magától értetődik, hogy az értesítéseket a hallgatók kérésére a kommunikációs vezető küldte ki. Ez munkaköri kötelességei és alapfeladatai közé tartozik.

Tudomásom szerint a későbbi egyetemfoglalást és blokádot teljes mértékig a hallgatók kezdeményezték és szervezték. Amennyiben ettől eltérő hiteles, bizonyítható információja van, kérem tudassa velem.

Meggyőződésem, hogy a hallgatók erős reakciójára nem került volna sor, ha a modellváltás tisztességesen zajlik, ha érveiket meghallják, és ha nem fosztják meg az egyetemet mindennemű önrendelkezésétől.

üdvözlettel,

Upor László”

Az Origó röviden összefoglalta Upor László főbb állításait:

A hallgatók szerveztek saját maguknak egy négy napos tábort (milyen pénzből???), megkapták a Színművészeti campusát, úgy, hogy Upor Lászlóéknak fogalmuk sem volt, hogy mi lesz ott, majd a saját maguk szervezte nyári táborról a felhívást a Színművészeti alkalmazottja, a kommunikációs vezető szétküldte a diákoknak. Tehát megszervezik saját maguknak, majd megkérik a sajtóst, hogy küldje el nekik, saját maguknak. A Színművészeti alkalmazottja (a kommunikációs vezető) meg sem nézi, hogy mit küld szét. Upor Lászlónak nincs személyes véleménye, hogy a Sándor Palotát és az ÁSZ-t összerondító Gulyás Márton vagy a szintén blokádszakértő Misetics Bálint miért tart egy hónappal a blokád előtt előadást náluk. Miért téma a zágrábi egyetemfoglalás, miért téma, hogy túlhaladott a képviseleti demokrácia, miért téma a blokád, miért téma, hogy hogy lehet a bezártságot bírni, satöbbi, satöbbi. Igaz, Upor László szerint tulajdonképpen úgy beszéltek a blokádról, hogy mégsem. Sőt, a volt (de még cselekvő) rektorhelyettes továbbra is hihetőnek tartja, hogy spontán akció volt a blokád, nem állt mögöttük a tanári kar egy része. (Eszerint nyilván Upor László sem állt mögöttük…) Mindennek a modellváltás az oka. (Más egyetemeknél furcsa mód ez nem járt blokáddal.)

Hogy ezek után mennyire hihető, hogy az egyetem elbarikádozása mögött nem a baloldali politika által befolyásolt, néhány erőteljesebb, hosszú évtizedes hatalmát féltő színművészetis tanár áll, ezt bárki eldöntheti – zárja cikkét az Origó.