Elismerték a hibát az Európai Bizottságnál

Több tízezer aláírás hiúsulhatott meg az Európai Bizottság informatikusai miatt egy európai polgári kezdeményezésnél.

Elégtelen szerverkapacitásra hivatkoztak az Európai Bizottság informatikusai, amikor az őshonos nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezés aláírás-gyűjtő oldala leállt.

Az informatikusok számításai szerint csak a szerdai szerverleállások miatt több tízezer aláírás hiúsult meg, ami tetemes szám, tekintve, hogy az európai polgári kezdeményezések esetén 1 millió aláírásra van szükség legalább 7 uniós tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament (EP) napirendre vegye a témát.

A V4NA megkérdezte a brüsszeli apparátust a konkrét esetről.

Szerették volna megtudni, hogy ki a felelős azért, hogy egy polgári kezdeményezés egy hiba miatt akár meg is hiúsulhat. Valamint az után is érdeklődtek, hogy állhatott-e szándékosság a háttérben, vagy csak ennyire felkészületlen a honlap üzemeltetésért felelős stáb. Arról is kérdezték a Bizottságot, hogy tudnak-e arról, hogy más polgári kezdeményezéseknél is előfordult-e hasonló akadályozó tényező.

Bár konkrét kérdéseikre nem kaptak választ, az Európai Bizottságnál azt elismerték, hogy valóban technikai hiba lépett fel az aláírásgyűjtés során.

Továbbra is kérdés tehát, hogy hány aláírás veszett el ilyen módon, illetve az is, hogy más kezdeményezések is kudarcba fulladhatnak-e ilyen banális hiba miatt.