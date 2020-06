Emelné a tétet a Székely Nemzeti Tanács

Tíz országban teljesítenék a petíció eredményességéhez szükséges limitet.

Háromszintű kampányt indít a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), ha folytatódik a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címmel indított aláírásgyűjtés – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Pesty László, a petíció kampányfőnöke.

A lap úgy fogalmaz: a tét óriási, mert ha a tavaly május 7-én indított aláírásgyűjtés sikeres lesz, akkor lehetőség nyílhat arra, hogy a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei által lakott régiók alanyi jogon pályázhassanak európai uniós támogatásokra. Idén május 7-ig az aláírások száma az online térben elérte az egymilliós határt, emellett, főként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Agrárszövetség közreműködésével, papíralapon 250 ezren támogatták a kezdeményezést. Hét ország helyett azonban sajnos csak háromban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában érték el a jogszabályban rögzített limitet. A petíció így nem lett érvényes és eredményes. A tavaszi járványhelyzet miatt viszont várhatóan hamarosan folytatódhat az aláírásgyűjtés.

Pesty László a Magyar Nemzetnek azt mondta: amint ismét elindul az akció, folytatják a Kárpát-medencei munkát, emellett négy európai uniós államban kiemelt kampányt indítanak. Az, hogy mely országokra koncentrálnak, néhány napon belül, felmérés alapján dől majd el. A négy állam kellően megfontolt kiválasztása kulcskérdés a petíció eredményességéhez. A kampányban nem mondanak le a többi európai uniós országról sem, mert Pesty László szavai szerint ötven-száz évente adódik ilyen történelmi lehetőség a székelyek számára, hogy elmondhatják, megüzenhetik: létezünk!

A petíció kampányfőnöke kiemelte, hogy az aláírásgyűjtés májusi hajrájára nagyon komoly magyar összefogás jött létre a székelyek ügye mellett, és náluk is nagyon sok támogató jelentkezett. Mások mellett a Nézőpont Intézet is felajánlotta a segítségét, de több nagy cég, fontos intézmény és a sajtó is odaállt a petíció mellé.

„Ha azok, akik segítséget ígértek, kitartanak mellettünk, és megkapjuk a támogatást, meg tudom ígérni, hogy összesen kétmillió aláírást teszek le Brüsszelben az asztalra, és a jogszabályokban rögzített limitet nem hét, hanem tíz országban teljesítjük” – hangsúlyozta a petíció kampányfőnöke.