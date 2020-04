Erdő Péter: nem elegendő, ha fizikailag jól érezzük magunkat

Krisztus feltámadásának ünnepe alkalom, hogy szembenézzünk a saját hitünkkel – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján, szombat este a budapesti Szent István-bazilikában.

A bazilika Szűz Mária-kápolnájában, a koronavírus-járvány miatt hívek nélkül megtartott szentmisén Erdő Péter arról beszélt: Krisztus feltámadásával Isten kinyilatkoztatta, hogy „mindnyájunkat az örök életbe hív”. „Ez keresztény hitünk alapja”, a húsvét pedig mindig alkalom, hogy a saját életünket is szembesítsük hitünkkel. „Ha ezt megtesszük, kiderül, hogy amit szörnyen nehéznek éreztünk, nem is olyan fontos, amit kilátástalannak láttunk, nem is olyan sötét” – fogalmazott a bíboros.

A főpásztor kitért arra: nem véletlen, hogy a feltámadási szertartáson az egyház ősidők óta olvassa az Ószövetség fontos szakaszait. A teremtés, a vízözön, Ábrahám áldozata, a választott nép kivonulása Egyiptomból és természetesen Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának története mind része az „üdvösség nagy művének”.

Az üdvösség történetének fényében „meglátjuk, hogy a gyengeség, amelyet olyan gyakran tapasztalunk magunkban, reális valóság”, de „ott van mögötte Isten szeretete és ereje” is. Az ő jelenlétében pedig „nagyon sok minden megtörténhet velünk és sok mindenre képesek lehetünk”.

A bíboros beszélt arról is: napjainkban sokan úgy érzik, a legfontosabb dolog a pillanatnyi jó közérzet, de ezzel leszűkítik az „ember valóságát”.

„Éppen méltóságunknál, tudatunknál, szabadságunknál fogva nem elegendő, ha fizikailag jól érezzük magunkat. Fontosabb, hogy lássuk az értelmét egész életünknek. Ehhez pedig el kell ismernünk olyan értékeket, amelyek nagyobbak nálunk, és rá kell jönnünk arra, hogy a fizikai szenvedésnek is lehet értelme”

– mondta, hozzátéve, hogy ezzel is kapcsolódhatunk a Megváltó szenvedéséhez.

„Isten tud olyan örömet adni a szívünkbe, amely a fizikai jólétnél sokkal nagyszerűbb. Reményt ad és feltámadást, és ennek fényében a helyükre kerülhetnek dolgaink” – vélekedett.

„Ha felismerjük Istent, ha befogadjuk a húsvét örömhírét, akkor kiemelkedünk minden félelemből és szomorúságból. Akkor nem szorongunk többé, hogy mit hoz a jövő” – fogalmazott Erdő Péter.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a kereszténység legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely azt az örömhírt hirdeti, hogy Jézus feltámadt a halálból, ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghív az örök életre.