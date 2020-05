Értetlenül áll a Fidesz Pikó András döntései előtt

Válaszolt a Fidesz józsefvárosi szervezete Pikó András nyilatkozatára. Arra kérik a VIII. kerületi polgármestert, ne ezt az időszakot használja a politikai harcai megvívásához.

A koronavírus-járvány elleni védekezésben összefogásra van szükség, ez most nem a politikai csetepaték ideje. A kormány több ezer milliárd forintot fordít arra, hogy a járvány káros hatásait enyhítse, ebben a közös teherviselésben pedig részt kell venniük a multinacionális cégeknek, a pénzügyi szektornak, a pártoknak és az önkormányzatoknak is.

A kormány számos önkormányzat esetében, egységesen hozott döntést a hosszútávú fejlesztési források átütemezéséről, a járvány elleni védekezési alapba történő átcsoportosításáról.

Ezért értetlenül állunk azelőtt, hogy a józsefvárosi polgármester kivonná magát ez alól a közös teherviselés alól, hiszen ő is tudja, most emberéletekről, az emberek egészségének védelméről van szó, az a most legfontosabb feladat. A védekezés mind az egészségügy, mind a gazdaság és a munkahelyek védelme szempontjából áldozatvállalást követel mindenkitől, ezért arra kérjük Pikó Andrást, ne ezt az időszakot használja a politikai harcai megvívásához – idézi a Fidesz józsefvárosi szervezetének közleményét a Magyar Nemzet.