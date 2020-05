Európa-szerte lazítanak a korlátozásokon

Európa országaiban folytatódik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldása, ezúttal Olaszország próbál meg újraindulni több mint két hónap után.

Világszerte vasárnap estig 3 476 021 ember fertőződött meg, 245 531 halt meg és 1 112 220 gyógyult meg a Johns Hopkins baltimore-i egyetem összesítése szerint.

Olaszországban több mint egy hónap után először volt 200 alatt az új halálesetek száma, a fertőzötteké valamivel több mint 500-zal csökkent. A halálos áldozatok száma az előző napi 474 után 174-gyel 28 884-re emelkedett. A fertőzöttek száma 525-tel csökkent egy nap alatt a korább 239 után. A regisztrált betegek száma 100 179, 1500-ra csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma. Május 4-től újraindul a termelés és az építőipar Olaszországban. Enyhítik a városokon belüli kijárási korlátozásokat is.

Az új koronavírus által leginkább érintett hét európai ország közül Spanyolországban növekszik legkevésbé az új esetek száma. Az elmúlt 24 órában 164-en haltak meg, a napi halálesetek száma másfél hónapja először csökkent kétszáz alá. A halálesetek száma 25 264 volt, az új fertőzöttek száma a szombati 1147 után 838-cal nőtt.

Sok helyen csökken vagy tetőzik a járvány

Nagy-Britanniában már tetőzött a kórházi kezelésre szorulók és a halálesetek száma is. A kórházban kezelt páciensek száma az elmúlt egy hétben országosan 13 százalékkal, 16 395-ről 14 220-ra csökkent. Különösen markáns a csökkenés a járvány gócában, Londonban, ahol egy hónapja még csaknem 5000 embert kezeltek a betegség miatt, most pedig a számuk nem haladja meg a 2000-t. A halálos áldozatok száma vasárnapra 315 új halálesettel 28 446-ra emelkedett. A fertőzésen átesett Boris Johnson kormányfő egy interjúban elmondta, hogy az orvosai az esetleges halála esetére is készenléti terveket készítettek.

Egyetlen új koronavírus-fertőzést sem regisztráltak Szlovéniában, Horvátországban továbbra is egyszámjegyű az új esetek száma. A járvány lassulása miatt a kormányok szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon és újraindítják a gazdaságot.

Járványügyi szakértők szerint lassan véget ér a koronavírus-járvány első hulláma a Nyugat-Balkánon, ám a SARS-CoV-2 vírus ősszel várhatóan visszatér. Szombatról vasárnapra 9205-ről 9362-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában.

Ukrajnában viszont továbbra is gyors ütemben terjed a fertőzés. Vasárnapra 502 új fertőzést azonosítottak, a betegek száma elérte a 11 913-at. Az elhunytak száma 9-cel 288-ra nőtt. Kárpátalja megyében jelenleg 508 fertőzöttet tartanak számon.

Az orosz kormány feloldotta a maszkok és a védőruházat exportjára vonatkozó tilalmat. Oroszországban az elmúlt nap folyamán 10 633-mal (8,6 százalékkal) 134 687-re emelkedett az igazolt fertőzések száma. Ezzel – Franciaországot megelőzve – ebben a vonatkozásban a hatodik helyre került a világon a vasárnapi hivatalos adatok szerint. A halálesetek száma 58-cal 1280-ra nőtt, a gyógyultaké 1626-tal 16 639-re. A vírussal megfertőződött és orvosi megfigyelés alatt tartott Mihail Misusztyin miniszterelnök közérzete jó.

A világ más részein vegyes a kép

Fehéroroszországban a koronavírus-fertőzés terjedése ellenére is meg fogják tartani a május 9-i katonai díszszemlét a náci Németország felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából – közölte vasárnap Minszkben Aljakszandr Lukasenka elnök, aki szerint egészében véve sikeresen halad a koronavírus-járvány feltartóztatása. A vasárnapi hivatalos adatok szerint Fehéroroszországban 99-en haltak meg a Covid-19 miatt. A fertőzöttek száma egy nap alatt 877-tel 16 705-re emelkedett.

Iránban hétfőtől megnyitják a járvány feltartóztatása jegyében bezárt mecsetek egy részét a megyék 30 százalékában. Vasárnap délig 47 koronavírus okozta újabb halálesetet jelentettek, 55 nap óta ez volt a legalacsonyabb növekedés a napi halálesetek számában. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 967 embernél diagnosztizálták az új típusú koronavírust az elmúlt napban, így a megerősített fertőzöttek száma 97 424-re nőtt.

Az afgán fővárosban, Kabulban a véletlenszerűen elvégezett koronavírus-tesztekből egyharmad bizonyult pozitívnak – közölték egészségügyi illetékesek, akik attól tartanak, hogy magas a fel nem tárt fertőzöttek száma a világ egyik leginstabilabb országában. Afganisztánban eddig alig 12 ezer tesztet végeztek, több mint 2700 esetben diagnosztizálták a SARS-CoV-2 nevű vírust.

Nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Indonéziában és Szingapúrban vasárnap, Thaiföldön azonban megkezdték a korlátozások enyhítését. A Fülöp-szigetek ideiglenesen leállította az országba tartó repülőjáratokat.

Új gyógyszert vizsgál az EU

Az Európai Unió gyorsított eljárásban vizsgálja a remdesivir nevű ebola ellenes szer használatának engedélyezését a koronavírussal fertőzött betegek gyógyítására – közölte vasárnap a svéd gyógyszerügynökség.

Több európai vezető – így Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel Német kancellár és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is támogatta a hétfőn Brüsszelben tartandó nemzetközi felajánlási konferenciát, amelynek célja a koronavírus-járvány elleni védőoltás, illetve a Covid-19-betegség kezelésére alkalmas gyógyszerek fejlesztésének a támogatása.

Borítókép: Újranyitásra készülő virágárus Rómában május 2-án