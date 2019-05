Ez az EP-választás öt tanulsága Magyarországon

Sorozatban a tizenegyedik országos választást nyeri meg Európa legsikeresebb pártja, a jobbközép Fidesz. A magyar politikai rendszer rendkívül stabil, 2006 óta a Fidesz-KDNP toronymagasan vezeti a pártok népszerűségi listáját, miközben az ellenzék számos átrendeződésen ment át. Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet igazgatójának elemzése a V4NA Hírügynökségnek.

1. Európa legsikeresebb pártja a Fidesz-KDNP

Leszámítva a kétpártrendszerű kicsiny városállamot, Máltát, a 2019-es európai parlamenti választást követően a legsikeresebb európai párt a Fidesz. A választáson a Fidesz-KDNP kormánykoalíció az egy évvel korábbi parlamenti választáshoz képest növelni tudta listás szavazatainak arányát, a leadott voksok közel 53 százalékát kapta. Ennek köszönhetően a Fidesz-KDNP erősödni tudott az Európai Néppárton és Európai Parlamenten belül, így a különböző uniós tisztségek elosztása kapcsán is megnőtt az alkupozíciója. Belpolitikai szempontból pedig továbbra is őrzi vezető szerepét, amelynek nagy jelentősége van az őszi önkormányzati választás tekintetében. A Fidesz rekordrészvétel mellett ért el rekord eredményt.

2. Nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat van

Magyarországon nem kormányváltó hangulat van, sokkal inkább az ellenzékkel elégedetlenek az emberek, ennek hatására időről-időre átalakul az ellenzéki oldal. Az elmúlt hetekben az ellenzéki térfélen többszintű csata zajlott: a Demokratikus Koalíció (DK) az MSZP, a Momentum az LMP, a Mi Hazánk pedig a Jobbik szavazóit vette el. Ennek eredményeként a korábban meghatározó pártok meggyengültek, az ellenzéki térfélen az új favorit a Demokratikus Koalíció és a Momentum lett, ám ők sem tudták bővíteni az ellenzéki szavazatok piacát, mindössze szavazókat raboltak a kisebb ellenzéki pártoktól.

3. Történelmi mélyponton az egykori állampárt utódpártja

Ennek egyik leglátványosabb mozzanata, hogy az EP-választás eredményeként gyakorlatilag teljesen összeomlott az egykori kormánypártnak, kommunista utódpártnak, az MSZP-nek a támogatottsága. A korábbi miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció ugyanis sokkal hatékonyabb és hibáktól mentes kampány folytatott, mint a szocialista párt, így a kiábrándult MSZP-s szavazók jelentős része a DK-t választotta.

4. Teljesen eltűnhetnek a zöldek

Hasonlóan az MSZP-hez a magyar zöldpárt, az LMP is súlyos vereséget szenvedett, még egy viccpárt a Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte őket. Az LMP az elmúlt időszakban számos pártszakadáson ment keresztül, a tavalyi miniszterelnök-jelöltjük és több meghatározó arcuk is otthagyta a pártot.

5. A választók büntették szürke pártokat

A választási eredmény azt mutatja, hogy a választók az egyértelmű és karakteres üzenetekre fogékonyak. A Fidesz három célt jelölt meg a kampányban: migráció helyett családpolitika, multikulti helyett kereszténység, Európai Egyesült Államok helyett szabad nemzetállamok együttműködése. Ezzel szemben a DK és a Momentum ennek épp az ellenkezőjét helyezte a középpontba. A többi párt markáns üzenet hiányában a jelentéktelenségbe süllyedt. Ez illeszkedik az európai trendbe, amely a centrum kiüresedését és a politika polarizálódását mutatja.