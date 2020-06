Fejbe lőttek egy rendőrt Las Vegasban

A 29 éves Shay Mikalonis a társaival a Circus Circus kaszinónál próbálta hazaküldeni az embereket, amikor a 20 éves Edgar Samaniego az utca túloldaláról lövöldözni kezdett a rendőrökre és fejbe lőtte Mikalonist.

A rendőr életveszélyben van, egyelőre nem tudni, túléli-e – írja az Origo a Fox News alapján.

Samaniegót elfogták, óvadék ellenében sem engedik ki. A férfi büntetett előéletű: áprilisban részegen vezetett és drogügyek miatt is akadt dolga a rendőrökkel.

Las Vegasban a bíróság épülete előtt is volt lövöldözés, egy fegyveres szintén a rendőrökre akart lőni, ott lelőtték a támadót, aki belehalt a sérüléseibe.

Tüntetés helyett fosztogatás és zavargások

Már napok óta tartanak Amerikában a radikális baloldali csoportok által gerjesztett, káoszt okozó szélsőséges demonstrációk, amelyek rendszeresen erőszakig fajulnak és fosztogatásokkal, üzletek kirablásával és felgyújtásával végződnek.

Philadelphiában a helyzetet kihasználva szervezetten próbálnak robbantásokkal rabolni egy ATM-nél, ám az egyik bűnöző magát robbantotta fel a rablási kísérlet közben, és belehalt a sérüléseibe.

Az erőszakhullámot egy büntetett előéletű fekete férfi, George Floyd halála váltotta ki, aki rendőri brutalitás következtében vesztette életét: intézkedés közben a járőr hosszú percekig a nyakán térdelt. A rasszizmusellenesnek indult tüntetések azonban hamar brutális zavargásokba és fosztogatásokba csaptak át, sok városban, így például New Yorkban és Washingtonban is kijárási tilalmat vezettek be vagy szükségállapotot hirdettek és a rendőrség mellett be kellett vetni a Nemzeti Gárdát is.

Mivel a tüntetők jellemzően maszk nélkül mennek utcára, a demonstrációhullám az Amerikában egyébként is rengeteg áldozatot követelő koronavírus-járványt még tovább súlyosbíthatja.