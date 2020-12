Ferenc pápa Szent József-évet és ezzel járó teljes búcsút hirdetett meg

Ferenc pápa a szeplőtelen fogantatás ünnepnapján apostoli levelet közölt, amelyet Szent Józsefnek szentelt. A pápai bejelentés szerint december 8-től egy éven át az egyház Szent Józsefnek szenteli az esztendőt.

A latinul Patris corde (Atyai szívvel) című apostoli levél évfordulóra esik, mivel IX. Pius százötven éve, 1870. december 8-án Szent Józsefet az egyetemes katolikus egyház védőszentjévé nyilvánította. Akkor az egyház különösen nehéz időszakot élt át az olasz országegyesítés és a belső megosztottság miatt.

Ferenc pápa apostoli levelében részletesen elemzi Szent József alakját, akiről „kevés adat maradt fent, mégis központi szerepet töltött be” Jézus életében.

– hangsúlyozta a pápa. Megemlítette az orvosokat, ápolókat, az élelmiszerüzletek dolgozóit, takarítókat, idősgondozókat, fuvarozókat, a rendfenntartó erők tagjait, önkénteseket, papokat és szerzetes rendek tagjait, pedagógusokat és a nagyszülőket is.

– írta Ferenc pápa. Hozzátette: ezek az emberek „megértették, hogy senki sem menekül meg egyedül (..) türelmet és reményt adnak, pánik helyett felelősségvállalást sugallnak”.

Az apostoli levél Szent József atyai szerepét kíséri végig a szeretet, a gyengédség, a tisztaság, a befogadás, a munkavégzés, a „kreatív bátorság” lépcsőin, aktuális párhuzamokat állítva fel a mai egyház és a hívők, valamint a mai világban gyermeket nevelő szülők és gyermekeik között.

150 years after the proclamation of St Joseph as Patron of the Catholic Church, I would like to share some personal reflections on this extraordinary figure, so close to our own human experience.https://t.co/GOQ2CVmOm4

— Pope Francis (@Pontifex) December 8, 2020