Fürjes Balázs: vállalom, nekivágok! (videó)

Fürjes Balázs indul Budapest 3. választókerületében, amely a teljes 12. kerületet és a 2. kerület egy jó részét fedi le. A kormánypárti politikus elmondta: budaiakat meghallgatva, velük együtt dolgozva tudna tenni közös otthonukért.

Jelenlegi információk szerint két baloldali politikussal mérkőzik meg az államtitkár – írja a Magyar Nemzet.

„Megtisztelő a felkérés, amit Pokorni Zoltántól kaptam: legyek a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 3. választókerületében, amely a teljes 12. kerületet és a 2. kerület egy jó részét fedi le. Komoly munka, felelős döntést kíván.” – jelentette be indulását Fürjes Balázs, Budapest és agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, akinek ezúttal biztossá vált az indulása a 2022-es országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP színeiben. Fürjes hozzátette: rögtön tudta, nem ő számít.

„Az igazi kérdés, hogy hasznára lehetek-e a budaiaknak, tudok-e tenni Budáért. Hogy ebben tisztán lássak, társakra és együttműködésre volt szükségem. Mélyen hiszek a párbeszéd, a közös munka erejében, ezért a családi kupaktanács döntése előtt kérdeztem, figyeltem, tanultam. Sokakkal és sokat beszélgettem.”

– indokolt az államtitkár, aki elmondta, hogy sok budaival beszélgetett: boltossal, hentessel, időssel és fiatallal. Szerényebben és tehetősebben élővel. Családossal, gyerekét egyedül nevelővel, önállóan élővel. Orvosokkal, kétkezi munkással, fodrásszal, tanárral, ápolókkal. Barátaimmal, családtagjaimmal. A budai polgárokkal tartott beszélgetéseket. De politikusokkal, önkormányzati képviselőkkel, Pokorni polgármesterrel, Varga Mihály és Gulyás Gergely parlamenti képviselőkkel is konzultált, sőt a 2. kerületi ellenzéki polgármesterrel, Őrsi Gergellyel is.

„Mert meggyőződésem: a tehetséget nem pártalapon osztják, és a legjobb budai megoldások megtalálásához szükségünk van egymásra, át kell lépnünk a párthatárokon. Biztos lettem benne: a budaiakat meghallgatva, velük együtt dolgozva tudnék tenni közös otthonunkért.

Ezért a képviselőjelöltséget vállalom, elindulok. Budai megoldások és polgári Magyarország – ha megtisztelnek bizalmukkal, ezért fogok dolgozni az Országgyűlésben.” – írta közösségi oldalán Fürjes Balázs.

A viccpárt külön listát állít

A kormánypárti politikus egyik baloldali versenytársa már bejelentkezett a megméretésre. Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke is a Hegyvidéken mérettetné meg magát a jövő évi országgyűlési választáson. Egy rádiós interjúban elárulta, hogy a XII. kerületben mindenképpen elindul, ugyanis véleménye szerint az elmúlt időszakban egyik ellenzéki képviselő sem nyújtott olyan teljesítményt, ami alapján bárkit jó szívvel támogatna visszalépésével.

Biztossá vált: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt külön listával és egyéni jelöltekkel készül 2022-re. A párt elnöke úgy véli, így is sikerül majd a listaállításhoz szükséges számú jelöltet állítaniuk.

Kovács leszögezte: nem akarnak bekavarni az ellenzéknek, ezért csak a listaállításhoz minimálisan szükséges egyéni jelölttel szándékoznak elindulni. Ez korábban 27 volt, ám ezt az Országgyűlés mostanra megemelte 71-re. Kovács Gergely úgy véli, a megemelt minimumot is tudják majd hozni, sőt megpróbálják az összes helyen összegyűjteni a szükséges aláírásokat. A pártelnök azt is elmondta, hogy csak ott nem fognak elindulni, ahol úgy vélik, hogy az ellenzék olyan jelöltet állított, aki megérdemli a bejutást. Hangsúlyozta: neki a jelöltek személye a legfontosabb, ezzel kapcsolatban pedig azt is elmondta, nem nagyon tudna olyan MSZP-s politikust említeni, akit szívesen látna a parlamentben.

Arról, hogy az ellenzéki oldalon kire számít ellenfélként elmondta: nem tudja, hogy a Momentum elnökségi tagja, Hajnal Miklós vagy a DK egészségpolitikus, Komáromi Zoltán-e az esélyesebb.

„Hajnal Miklósnak több a fizetett hirdetése a Facebookon a kerületben, de Komáromi Zoltánt meg szerintem többen ismerik a helyi háziorvosi múltja miatt” – vélekedett Kovács.

Karácsony Gergely nem elég erélyes

Kovács Gergelynek a főpolgármesterrel kapcsolatban is vannak aggályai. Ugyanis szerinte Karácsony Gergely nem elég erélyes, nem elég karakán, és attól tart, hogy miniszterelnökként is ugyanilyen tartózkodó lesz, olyan esetekben is, ami esetleg határozottabb kiállást követelne meg. Kovács egyébként egyes ellenzéki politikusokat nem látna szívesen bizonyos kormányzati pozíciókban, neveket nem mondott.