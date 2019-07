Füstölőként árulta a drogot egy házaspár

Börtönre ítélték őket, de az ítélet nem jogerős.

Hat év börtön-, illetve fegyházbüntetéssel sújtott csütörtökön a Szegedi Törvényszék egy makói házaspárt, akik éveken át árusítottak különböző kábító hatású anyagokat otthonukban.

A bíróság bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit és a nőt. A férfinak büntetését börtönben, feleségének fegyházban kell letöltenie.

A házaspár 2010 végétől 2015 márciusáig makói magánházukban hatósági engedély nélkül kábító hatású anyagokat tartalmazó növényi törmelékeket értékesített füstölőként. A vádlottak a Honvéd városrészben található házukon és közösségi oldalukon folyamatosan hirdették, hogy egész napos nyitvatartási idő mellett makói házukban „herbált” lehet vásárolni, különböző akciókkal igyekeztek a forgalmat növelni.

A 0,1 és 0,7 gramm közötti tömegű, szintetikus kannabinoidot tartalmazó csomagokat 500 és 2000 forint közötti áron értékesítették. A per során több fogyasztót is meghallgatott a bíróság, akadt olyan rendszeres vásárló, aki erős függőség kialakulásáról számolt be, többeknél – állításuk szerint – memóriazavar alakult ki.

Az árusított anyagot rendszeresen a posta vagy egy futárszolgálat szállította a házaspárnak. A tárgyalás során a férj elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérték a jogszabály-változásokat, amennyiben egy hatóanyag tiltólistára került, azt a módosítás hatálybalépése előtt igyekeztek akciósan értékesíteni, a maradékot pedig elégették.

A rendőrség 2015. március 25-én tartott házkutatást a házaspár otthonában, ekkor csomagokban kiadagolt, illetve porciózásra váró zöld növényi törmeléket, valamint a kábítószer értékesítésére szolgáló eszközöket foglaltak le. A szakértői vélemény szerint a lefoglalt áru háromféle szintetikus kannabinoidot tartalmazott, melyek közül egy akkor kábítószernek, kettő új pszichoaktív anyagnak minősült.

Bathó Nikolett bíró az indoklás során kifejtette, a vádlottak maguk is fogyasztottak a drogból, több vevőjük pedig házukban szívta el dohányba keverve azt. A vádlottaknak nem kellett ismerniük az általuk értékesített szer pontos vegyi összetételét, de azzal tisztában voltak, hogy az kábítószer vagy annak is minősülhet.

A vádlottak és védőik enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést, így a döntés nem jogerős.