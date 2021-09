Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Hajléktanya lett a VIII. kerületi Rákóczi téri metróállomás környéke. A helyiek beszámolói szerint a fedél nélküliek a metróállomás külső fedett részén tárolják a holmijaikat, gázrezsóval főznek és a metróállomás feletti mesterséges tóban fürdenek. Nem ez az egyetlen problémás terület a fővárosban: több kerület lakói hasonló állapotokról számolnak be, a főváros pedig láthatóan teret engedett a fedél nélküliek térfoglalásához.

Egy évtizede sincs annak, hogy teljesen megújult a józsefvárosi Rákóczi tér. A négyes metró építése forduló pontot hozott a tér életében, a prostituáltak által birtokolt lepusztult parkból modern pihenőövezet létesült játszótérrel. Ám a mostani állapotok kétségbeejtőek: a metrólejáratnál hajléktalanok tanyáznak, a padokon kéregetők ülnek és a kialakított mesterséges tóban, ahol néhány éve még kacsák úszkáltak, most a sekély vízben hajléktalanok hűsöltek. Az ott élők ironikusan megjegyezték: végül megvalósult a józsefvárosi strand – írja a Magyar Nemzet. (Az előző vezetés a józsefvárosi pályaudvar helyére strandot és gyógyfürdőt tervezett ám Pikó András baloldali főpolgármester félretolta a megkezdett tervezést.)

A Lapnak néhány lakó elmondta: nem szívesen viszi a gyermekét a fővárosi kezelésű Rákóczi téri játszótérre a téren uralkodó állapotok miatt.

A padokra nem lehet leülni, mert sokszor hajléktalanok fekszenek rajta, de előfordult olyan is, hogy a padon ülve vizelt egy fedél nélküli nő. A hajléktalanok beköltöztek a négyes metró lejárata mellé is. Egy szemtanú elmondta, hogy gázrezsóval főznek a metróba igyekvő járókelők mellett, és miután megvacsoráztak, elpakolnak a metróaluljáró fedett része alá, ahol többen aludni is szoktak.

Nem a Rákóczi tér az egyetlen, amelyet elhanyagol és magára hagy Karácsony Gergely főpolgármester. Hasonló állapotok uralkodnak a II. János Pál pápa téren, ahol a metróból kilépve egyből a tömegközlekedéssel járók szeme elé tárul a felújított park gyepén fetrengő hajléktalanok tucatjainak látványa. Ugyanilyen tapasztalatokról számolnak be lakossági facebookos csoportokban az I. kerület, Óbuda, Újbuda, Újpest és Ferencváros parkjain áthaladók. Úgy tűnik: a Karácsony Gergely vezette főváros és a baloldali önkormányzatok szabadjára engedték az utcán élés lehetőségét úgy, hogy a hajléktalanszállókban bőven van még üres hely.

Mint a Magyar Nemzet is megírta: Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. Kerület fideszes polgármestere többször felszólalt a Hild téri játszótéren uralkodó állapotok miatt, mert a tér karbantartása nem megfelelően működik, ráadásul hajléktalantanyává züllött a zárt gyermekbirodalom. A belvárosi édesanyák tapasztalatai szerint emberi és állati ürülék, balesetveszélyes járólapok, üvegszilánkok is találhatók a játszótéren, a drótok kilógnak a kerítésből és nem működik jól az ivókút sem. Parkőr már régóta nem őrzi a területet, így kutyások és hajléktalanok is bejárnak, mocskot és ürüléket hagyva maguk után. Belváros polgármestere azt is kifogásolta, hogy a játszóeszközök javítása későn történik meg, a takarítás és a kertészeti munkálatok pedig hiányosak.

Számos olyan terület van az V. kerületen belül, amelynek az üzemeltetése nem Belváros-Lipótváros önkormányzatának hatáskörébe tartozik, mint például a Podmaniczky tér, a Vörösmarty tér, a Deák Ferenc tér, a Fővám tér, a Március 15. tér, a Kálvin tér is, ahol hasonló üzemeltetési hanyagságokról számolt be az önkormányzat.

A kormánypárti polgármester sikerként könyvelte el, hogy az önkormányzat megszerezte a Hild tér gondnoksági jogát, hogy véget vethessenek a tér áldatlan állapotának.