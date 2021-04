Genderháború: beperelte a Biden-adminisztrációt egy keresztény főiskola

Egy új szabályozás szerint az embereket a maguk által választott nemük alapján kellene elszállásolni a kollégiumokban, így a magukat nőként azonosító férfiak bekerülhetnének akár a női kollégiumokba is. Ez ellen szólalt fel egy keresztény főiskola, amely pert is indított az ügyben.

Beperelte a Biden-adminisztrációt egy keresztény főiskola Missouriban, mert nem akarják támogatni a genderideológia ihlette intézkedéseket – hívta fel az esetre a figyelmet a V4NA hírügynökség. A College of the Ozarks problémája az, hogy a kormány elvárásai szerint a diákokat a kollégiumokban a maguk által választott nemük szerint kellene elszállásolni – így meg kellene engedni a fiúknak, hogy a lányok kollégiumában lakhassanak és velük zuhanyozhassanak.

Our own Ryan Bangert spoke with @ShannonBream on @foxnewsnight about an alarming Biden administration rule forcing schools to open dorms and showers to the opposite sex. This isn’t sitting right with @CofOHardWorkU and we filed a lawsuit on their behalf. https://t.co/PcT2baeVkk — Alliance Defending Freedom (@AllianceDefends) April 22, 2021

Ezt a szabályozást az „igazságos lakhatásról” szóló törvény írja elő (Fair Housing Act), amelynek értelmében a szövetségi költségvetésből részesülő minden intézménynek engednie kell, hogy az emberek a választott nemük alapján kerüljenek a szállásokra. Amely intézmények ennek nem tesznek eleget, büntetésben részesülhetnek.

Ám a College of the Ozarks szerint ez a szabályozás sérti intézményük vallási és erkölcsi meggyőződését, ezért is indítottak pert. A főiskolát az Alliance Defending Freedom szervezete képviseli a perben. A szervezet fő tanácsadója szerint a kormány nem kényszerítheti arra az iskolákat, hogy megnyissák a női kollégiumok kapuit a férfiak előtt csak azért, mert a politika ezt várja el, és mert helytelenül definiálták újra a nemet.

Julie Marie Blake szerint a nőket nem szabad arra kényszeríteni, hogy megosszák a privát tereket, köztük a zuhanyzókat, férfiakkal. A vallásos iskolákat pedig nem szabadna megbüntetni azért, mert önálló álláspontjuk van a házasságot és a biológiai nemet illetően.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt a főiskola elnöke is. Jerry C. Davis szerint a jelenlegi helyzet nagyon jó példája annak, hogy a vallásszabadság támadás alatt áll az Egyesült Államokban. Egyben azt is kijelentette, hogy a Missouriban működő főiskola nem fogja ölbe tett kézzel nézni az eseményeket.

.@CofOHardWorkU is a great Christian school. They’ve filed a lawsuit challenging the Biden administration over an executive order requiring religious schools to open their dorm rooms & community bathrooms to members of the opposite sex. Can you believe this government overreach? — Franklin Graham (@Franklin_Graham) April 16, 2021

A College of the Ozarks azért is indította el a pert, mert előzetesen semmilyen figyelmeztetést sem kaptak az új szabályozásról. Ugyanígy arra sincs lehetőség a szabályozásban, hogy bármilyen alternatívát fogadjanak el, amely figyelembe venné a vallási főiskolák helyzetét.

A főiskola weboldalán azt írták a perrel kapcsolatban, az intézmény továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a biológiai nemet nem lehet megváltoztatni, ezért továbbra is ennek értelmében működtetik a kollégiumokat. Az eddigi szabályok szerint a férfiak nem lakhattak a női kollégiumokban, és ez fordítva is igaz volt, a jelek szerint pedig ezen nem fognak változtatni.