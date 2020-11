George Friedman: Orbán Viktor képviseli Európa demokratikus alapelveit

A szakértő szerint az EU-val az a probléma, hogy ők benyomulnak a nemzeti önrendelkezés területére és megmondják, hogy mit nem kellene tenni.

Hogyan változtatja meg a világot a koronavírus-járvány? Van-e jövő az Európai Unió előtt, vagy inkább a nemzetállamok jelentik a megoldást? Megváltoztathatja-e Orbán Viktor az EU játékszabályait? Hogy látja az amerikai-magyar kapcsolatok jövőjét George Friedman, az egyik legismertebb amerikai geostratéga? Többek között ezen kérdésekre kaphatunk választ a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában – írja a Magyar Nemzet.

Az új könyvében, a Vihar a Csend előtt-ben előrejelzést adott arról, hogy a 2020-as évek miként fogják átalakítani, a külpolitikát, a gazdaságot és a kultúrát. A Covid-járvány egyre jobban terjed a világban. Milyen változásokat hozhat ez – tette fel a kérdést Velkovics Vilmos műsorvezető.

Remélhetőleg jövő év nyarára lesz oltóanyag, de az életünk megváltozik, szembesültünk olyan veszélyekkel, amelyekkel nem számoltunk, emlékeztetve vagyunk sebezhetőségünkre, érezhető a kormányokkal szembeni bizalmatlanság – mondta George Friedman.

A gazdasági hatásokról továbbá elmondta, hogy sokkal enyhébbek, mint amire számított, tartott a globális depresszió megjelenésétől, de a láthatóan a világ jól kezelte a helyzetet, semmi visszafordíthatatlan nem következett be, így tartós gazdasági hatásokkal nem kell számolni véleménye szerint.

Velkovics Vilmos azon kérdésre, hogy a jelenlegi helyzetre adott Uniós válaszokra tekintettel a nemzetállamok jelenthetik-e a megoldást az EU helyett a geopolitikus elmondta, hogy az Egyesült Államokban a döntések jelentős részét nem Washingtonban hozzák, a tagállamokra vonatkozó döntéseket a tagállamok hozzák és menedzselik.

Ilyen helyzetben óvatosnak kell lennünk, nem szabad hagynunk, hogy a döntéshozók messze legyenek tőlünk.

Itt mi választjuk meg az állam elnökét, a nemzetállamok szintjén van önöknek is szüksége döntéshozókra, ők az országok vezetői, a nemzetállamokon belül kellenek regionális vezetők is, ez egy menedzsment kérdés és egy morális kérdés is, egy morális eszköz, amit szerződésbe kell foglalni.

Soros Györgyről George Friedman kifejtette, hogy annak idején a kommunista államokban fontos dolgokat tett, intézmények hozott létre, melyek elősegítették a normális életet ezen országokban, később azonban meg akarta határozni, ez mit is jelent pontosan.

Nem csak arról van szó, hogy Magyarország rendelkezzen egy liberálisan jól nevelt és jól informált fiatalsággal, hanem szerinte ez jelenti a demokráciát, a probléma ott van, hogy a liberális demokrácia alapja a nemzeti önrendelkezés, enélkül nincs liberális demokrácia. Az EU-val az a probléma, hogy ők benyomulnak a nemzeti önrendelkezés területére és megmondják, hogy mit nem kellene tenni, Soros is ezt csinálja és az EU is, tehát egész Európa megpróbálja kontrollálni egymást.

George Friedman úgy véli, hogy bizonyos értelemben az EU már megszűnt, vannak találkozók, de az elgondolás, hogy létezik egy közös európai identitás egyre kétségesebb, tehát intézményi szinten még működik és az intézmények fontos dolgokat tesznek, de az az elmélet, hogy létezik egy egységes Európa már összetört.

Szóval a kérdés minden uniós ország számára, hogy mi az előnye az EU-ban maradásnak és a válasz az, hogy vegyes-komplex és, ami nagyon fontos Észak-Európa nem akarja segíteni Dél-Európát, szóval ez olyan, mintha New York nem akarná segíteni Texast, az nagyon rossz lenne. Mi egy nemzet vagyunk, önök nem.

Ön korábban úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor egy előfutár és nem egy csatlós, minek az előfutára ő? – kérdezte Velkovics Vilmos, műsorvezető.

Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor Európa képviselője, ő képviseli Európa demokratikus alapelveit, amit a többi ország nem szeret. Az EU-ban a demokrácia nem meglepő módon olyan joggá vált, amit az emberek szeretnének és megérdemelnének a jövőjükkel kapcsolatban és meg kell választaniuk azt a jövőt, amit az EU-nak szerintük el kell érnie és Orbán Viktor kihívást jelent, ő azt mondja nézzétek mi liberális demokraták vagyunk, mi megválasztjuk a vezetőinket és Magyarország nem Belgium, mi egy más ország vagyunk, szóval mi máshogy szeretnénk élni. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy ő kritikus az EU átalakulása szempontjából és az európaiak ezért gyűlölik őt.

Arra a kérdésre, hogy megváltoztathatja-e Magyarország a játékszabályokat George Friedman úgy válaszolt, hogy már megváltoztatta, olyan értelemben, hogy már elgurította a labdát és amilyen mértékben az Európai Unió megszállott Magyarországgal kapcsolatban nem engedheti meg senkinek, hogy ne álljon be a sorba és azzal, hogy Orbán nem áll be a sorba és nem érzi rosszul magát már feszültséget keltett az EU-n belül, annyira, hogy sok esetben ez a vezető téma. Igen, azt gondolom, hogy Orbán már megváltoztatta a játékszabályokat.