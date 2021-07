Gyerekkatonákat toboroznak palesztin terroristák

A palesztin terrorista csoportok gyermekeket toboroznak és képeznek ki katonai szolgálatra a Gázai övezetben létrehozott nyári táborokon keresztül – írja a V4NA hírügynökség.

A Gázában tevékenykedő két legnagyobb terrorista csoport, a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ) több ilyen nyári tábort is létrehozott, ahol gyermekeket képeznek ki, az Izrael elleni háborúhoz. A terrorszervezetek májusban vívták az elmúlt évek legsúlyosabb háborúját Izrael ellen, aminek köszönhetően nőtt a táborokba jelentkezők száma. A beszámolók szerint legalább 50 ezer gyermek már jelentkezett a táborok valamelyikébe.

Palestinian Islamic Jihad also launched their military summer camp on Saturday for teenagers between the ages of 14-17. #Gaza pic.twitter.com/FQiwxnDuct

— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 27, 2021