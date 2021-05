György István: kiderült, az egészségügy bírja az extrém terhelést

Az államtitkár szerint minél többen élnek az oltás lehetőségével, annál kisebb lesz a valószínűsége egy újabb hullámnak, és annál hamarabb kaphatjuk vissza megszokott életünket.

„Az operatív törzs döntése értelmében már regisztrálhatnak oltásra a 16–18 évesek, akik az érettségi zavartalansága érdekében az írásbeli vizsgák után, jövő héten kapják meg a Pfizer-oltást, így jelentős mennyiségű oltóanyag szabadult fel. A cél pedig továbbra is az, hogy a vakcinát mihamarabb eloltsuk, hiszen a beadott oltás életet ment” – indokolta a Magyar Nemzetnek György István, miért döntöttek úgy, hogy múlt pénteken lehetőséget biztosítanak a Pfizer-vakcinával való tömeges oltásra.

A baloldal ezzel kapcsolatos kritikáira is reagált a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

„Sajnos a baloldal tovább vívja szélmalomharcát, hogy az oltási folyamatot lassítsa, és még attól sem riadnak vissza, ha önmaguknak kell ellentmondaniuk”

– fejtette ki az az országos oltási munkacsoport vezetője, és emlékeztetett: a baloldal április első felében még azt követelte, hogy töröljék el a regisztrációt, és mindenki kedvére sétálhasson be az oltópontokra.

György István szerint kiderült, hogy az egészségügy bírja az extrém terhelést, a hosszú sorok ellenére fegyelmezetten, gördülékenyen végezték az oltást az oltópontokon, ami az egészségügyi dolgozók felkészültségét és áldozatvállalását dicséri.

„A magyar oltási tempó majdnem duplája az Európai Unió átlagának, továbbra is a második helyen állunk, jelentősen lehagyva olyan országokat, mint Németország, a skandináv országok vagy a Benelux államok. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a kormány időben lépett, és jelentős mennyiségű keleti vakcinát szerzett be, másrészt annak, hogy a kórházi oltópontok mellett a háziorvosokat is bekapcsoltuk az oltásba” – mondta az államtitkár, és hangsúlyozta, hogy a már kétszer beoltottak arányát nézve még nagyobb az előnyünk.

„Most már minden regisztráltnak van elegendő oltóanyag az országban, így már csak az egyénen múlik, hogy mikor kapja meg a vakcinát”

– hangsúlyozta György István, és hozzátette: bárki foglalhat időpontot bármelyik kórházi oltóponton. Az államtitkár szerint örömteli, hogy a regisztráltak száma továbbra is nő, és már több mint 4,7 millióan jelentkeztek az oltásra.

„Továbbra is arra biztatunk mindenkit, hogy oltassa be magát. Minél többen élnek az oltás lehetőségével, annál kisebb lesz a valószínűsége egy újabb hullámnak, és annál hamarabb kaphatjuk vissza a megszokott életünket”

– fejtette ki György István, és emlékeztetett arra is, hogy már a Magyarországon élő külföldiek is regisztrálhatnak, ami azért fontos, mert ők is itt élnek köztünk, és a vírust bárki elkaphatja és terjesztheti.

