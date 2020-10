Hadházyék újra akcióba lendülnek a közmédia ellen

Ismételten a közmédia épületét vette célba Hadházy Ákos és Szél Bernadett. A volt LMP-s képviselők ezúttal is forradalmárok szerepében tetszelegve akarják blokád alá venni az MTVA-székházat, ezáltal lehetetlenítve el annak működését. A tüntetésnek, úgy tűnik, egyelőre nagyobb lesz a füstje, mint a lángja, mivel a Facebookon meghirdetett eseménynél eddig csupán néhány százan jelezték a részvételi szándékukat, ráadásul a baloldali pártok soraiból sem özönlenek a demonstrációt támogató jelentkezők. Minden jel arra mutat, hogy az ellenzék továbbra is külön utakon jár.

A Hadházy–Szél párost is megcsapta a forró ősz szele: a két független országgyűlési képviselő demonstrációt szervez október 23-ra a közmédia Kunigunda utcai épülete elé, ahol autókkal akarják blokád alá venni az MTVA-székházat, hogy akárcsak az ’56-os forradalmárok, ők is fellépjenek a „hazugságot árasztó propaganda” működése, valamint a lejáratás és a gyűlöletkeltés ellen. A Facebookon közzétett felhívás népszerűsége alacsonynak mondható, ugyanis eddig mindössze 731 ember jelezte, hogy részt venne a jövő pénteki eseményen – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Hadházy Ákos bejegyzéseiből kiderül, hogy a kezdeményezés egyik apropóját az MTVA vezérigazgatójának, Papp Dánielnek a levele adta, amelyben rögzíti, hogy a közmédiában zajló munkafolyamatokat érintő kérdésekről elsősorban írásban kell tájékoztatni a parlamenti képviselőket, a személyes felvilágosításra pedig – miképpen az országgyűlési törvény is kimondja – előre egyeztetett módon és időpontban kerülhet sor. Amennyiben a személyes találkozón a képviselő megsérti a működésre vonatkozó szabályokat, a látogatás megszakad és a képviselő épületben való tartózkodásra jogosulatlanná válik.

Az MTVA-székház vezetősége azért fogalmazta meg ezeket a pontokat, mert

az elmúlt két évben az ellenzéki politikusok egy része botrányos, országgyűlési képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsítva űzött hobbit abból, hogy a közmédia épületében randalírozott, megzavarva ezáltal a műsorrendet és a televízió munkatársainak munkavégzését is.

Hadházyék 2018 decemberében rendeztek először jelenetet az MTVA-székházban, amikor a munka törvénykönyvének módosítása kapcsán akartak egy petíciót beolvasni. Az ellenzéki képviselők az éjszakát a székházban töltötték, és telefonjaikkal minden történést folyamatosan közvetítettek, megmutatva az ott dolgozók arcát, adatait, valamint az intézmény belső tereit is. Emellett folyamatosan a biztonsági őröket provokálták, Stummer János hamis tűzriadót csinált, sőt, az MTVA munkatársait azzal is megfenyegették, hogy amennyiben nem teljesül a kívánságuk, akkor az utcáról bejövő több ezer dühös emberrel kell számolniuk.

A két napig tartó rendbontáshoz páratlan színészi játék is társult: az egyik főszervező, az MSZP-s

Bangóné Borbély Ildikó azzal az ötlettel állt elő, hogy mindenki tarkóra tett kézzel feküdjön a lépcső elé, mert az egy „k…rva erős kép lenne”.

Az elhíresült jelenetek közül szintén kiemelkedik Kunhalmi Ágnes ajtónak rohanása. Hadházy Ákos Pókembert megszégyenítő alakítást nyújtott: először bravúrosan felmászott egy lépcső külső részén a korlátba kapaszkodva, majd fenékkel lefelé csúszott le a lépcső korlátján, minden erejével megakadályozva azt, hogy az őrök kivigyék az épületből. Viszont a legemlékezetesebb produkció talán mégis a DK-s Varju László nevéhez köthető, aki miután nekirontott a biztonsági szolgálat sorfalának, azt állította, hogy azok megverték őt. A földön fetrengős akció után Varju a saját lábán sétált el az őrök elől, ezt követően – furcsa módon – mégis mentőt kellett hozzá hívni. A Gyurcsány-párt politikusának a székházfoglalás közben bemutatott produkcióját a Fidelitas Oscar-díjjal jutalmazta.

Visszaélve képviselői jogosítványukkal, tavaly tavasszal újra akcióba lendült a Szél–Hadházy páros, akikhez Varju László, valamint Tordai Bence is csatlakozott.

Az ellenzéki képviselők engedély nélkül hatoltak be a közmédia területére. Blokádot emlegetve elállták az épület egyik bejáratát, többen közülük törvénysértő módon készítettek kép- és hangfelvételeket, amivel megsértették a munkatársak személyiségi jogait.

Az MTVA feljelentést tett az akciók miatt, de a bíróság elutasította a harmadik kerületi jegyző birtokvédelmi határozatát.