Hátráltatta a védekezést az EU járványügyi hivatalának hibás helyzetértékelése

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2020. január eleje óta készít rendszeres kockázatelemzéseket a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, amelyeket a szervezet honlapján jelentetnek meg – írja a V4NA hírügynökség. Az ECDC-t a 2003-as SARS-járvány kitörése után hozták létre, működését az Európai Unió finanszírozza. Az ECDC elemzéseit az EU intézményei és a tagállamok is megkapják. A tanulmányok a járvány terjedésének körülményeit és jellemzőit írják le, továbbá kockázatelemzést tartalmaznak a vírus terjedéséről.

